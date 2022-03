Karriere im Ausland Bis zu 163.000 Euro Jahresgehalt – in diesen Metropolen verdienen deutsche Manager im Ausland am besten

Neuer Job, neues Land? Finanziell kann sich das lohnen. Wo im Ausland Deutschsprachige die besten Job- und Verdienstmöglichkeiten haben.

Ein Umzug ins Ausland kann sich für die Karriere lohnen – und für den Geldbeutel. (Foto: yousef alfuhigi/Unsplash) Auf zu neuen Ufern

Düsseldorf Etwa vier Millionen Deutsche lebten 2019 im Ausland, Jahr für Jahr kommen Zehntausende dazu. Die Gründe sind vielfältig: „Letztlich muss das Gesamtpaket stimmen“, sagt Soziologe Marcel Erlinghagen. Grundsätzlich gelte aber: „Es gehen nicht die Verbitterten oder Enttäuschten, sondern diejenigen, die schon in Deutschland erfolgreich waren und nun den nächsten Karriereschritt planen.“

Tatsächlich bietet das Ausland Deutschen oftmals bessere Karrierechancen und Verdienstmöglichkeiten. Doch in welchem Land und in welcher Stadt haben deutschsprachige Fachkräfte die besten Chancen, einen Job zu finden? Und wo können sie am meisten Geld mit nach Hause nehmen?

Um das herauszufinden, hat das Bildungsportal Preply jetzt 1,5 Millionen Jobinserate aus aller Welt unter die Lupe genommen. Ausgehend von einer Liste mit mehr als 100 Städten in 16 Ländern suchten die Forscher für jeden Standort nach Stellenangeboten, die verschiedene Sprachkenntnisse erforderten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen