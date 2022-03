Karriere Von Adidas bis Zalando: 1800 offene Managementstellen in den Dax-Konzernen

Düsseldorf Ein Job als Führungskraft ist und bleibt für viele ein wichtiges Karriereziel. Und tatsächlich stehen die Chancen derzeit gut, eine Stelle in leitender Funktion zu finden. Das zeigen Daten der Jobbörse Indeed.

Danach ist die Zahl der ausgeschriebenen Managementstellen verglichen mit Vor-Corona-Zeiten um 67 Prozent gestiegen. Insgesamt ist etwa jeder zehnte ausgeschriebene Job in Deutschland eine Führungsposition.

Exklusivdaten von Indeed für das Handelsblatt zeigen außerdem, wie hoch der Bedarf an Managern in Deutschlands wichtigsten Börsenkonzernen ist. Danach sind momentan 1800 Managementstellen in den 40 Dax-Unternehmen vakant; die meisten davon im Fresenius-Konzern, bei Zalando, Siemens, Adidas und der Deutschen Post.

Viele der Jobs liegen an strategisch wichtigen Schnittstellen und erfordern Transformations- oder Technologie-Know-how. Oft ist auch beides vonnöten. Entsprechend gibt es gleich mehrere offene Stellen mit sechsstelligen Gehältern, wie unsere Übersicht zeigt.

Traditionell sind beim Gesundheitskonzern Fresenius und seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care die meisten Stellen im medizinischen und klinischen Bereich ausgeschrieben. Das gilt auch für die Führungsebene. So sucht Fresenius aktuell knapp 30 Chefärzte und -ärztinnen für seine Helios-Kliniken. Mit einem Durchschnittsgehalt von rund 300.000 Euro zählen die medizinischen Experten zu den absoluten Spitzenverdienern in Krankenhäusern.

Außerdem sucht der Konzern nach eigenen Angaben Führungskräfte besonders häufig in den Bereichen Ingenieurwesen, Regulatory Affairs, Qualitätsmanagement, Finanzen sowie der Einheit Einkauf und Logistik. Und auch leitende IT-Manager sind bei Fresenius stark gefragt, wie ein Blick auf die Karriereseite des Konzerns zeigt.

Dort ist in der Medikamentensparte Kabi unter anderem die Stelle eines „Head of SAP/ERP“ ausgeschrieben – Voraussetzung laut Stellenprofil: mehr als zehn Jahre tiefe Berufs- und Managementerfahrung. Headhunter schätzen die Stelle auf ein Jahresgehalt von mindestens 150.000 Euro, eher 200.000 Euro.

Vom Vertrieb über die Kommunikation bis hin zu digitalen Prozessen: Als junges Unternehmen will der Onlinemodehändler Zalando an vielen Stellen gleichzeitig wachsen. Besonders im Bereich Softwareentwicklung besteht jedoch derzeit Bedarf an Talenten auf Führungsebene. Sie sollen „Teams von einer Größe zwischen 50 und 100 Mitarbeitenden leiten und mit ihnen Produkte und Services entwickeln können“, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

Auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn hatte Tian Su, Leiterin des wichtigen „Customer“-Bereichs bei Zalando, kürzlich auf die Stelle eines „Director of Engineering“ mit direktem Berichtsweg an Su verwiesen. Kandidaten sollen laut Stellenausschreibung das Produktmanagement-Team führen und es in ein bis zwei Jahren von gut 50 auf etwa 70 Leute Angestellte vergrößern. Personalexperten schätzen das Jahresgehalt für die Stelle auf mindestens 130.000 Euro, Boni inklusive.

Der Bereich „Digital Industries“ ist auf der Karriereseite von Siemens die Geschäftseinheit mit den meisten Jobausschreibungen. Auch im Management ist der Traditionskonzern verstärkt auf der Suche nach Kräften mit IT- und Transformationshintergrund. Mehr als 160 Topjobs hat Siemens derzeit zu vergeben.

Ein vielversprechender Posten in der Digitalindustriesparte ist eine Leitungsposition für die Entwicklung neuer Industriecomputer. Headhunter rechnen für die Stelle mit mindestens 180.000 Euro Jahressalär. „Da Siemens gut bezahlt, kann auch eine Zwei vorn stehen“, sagt ein Personalberater. Dafür sind mehr als fünf Jahre Erfahrung als Product Owner und Wissen über agiles Prozess- und Projektmanagement absolute Pflicht.

Mehr als 2800 neue Mitarbeiter will der Sportartikelhersteller Adidas 2022 einstellen, darunter auch zahlreiche Führungskräfte – vor allem in den Bereichen Digitales, Nachhaltigkeit, IT und Datenanalyse, wie das Unternehmen mitteilt. Als wichtige Schlüsselstellen in dem Zusammenhang nennt Adidas beispielhaft zwei Jobs auf „Senior Director“-Ebene im technischen Projektmanagement und in der Optimierung von Verkaufsflächen.

Eine sehr anspruchsvolle Stelle ist außerdem die des „Senior Director Platform Engineering“ an der Schnittstelle zwischen IT-Teams und der Nutzersicht bei der Entwicklung der Apps. Kandidaten sollen technologische Neuerungen im Blick behalten, Standards für die Systementwicklung und Risiko- und Sicherheitstests entwickeln und überwachen und den Launch neuer Produkte koordinieren. Headhunter schätzen das Jahresgehalt hier auf etwa 180.000 bis 220.000 Euro, inklusive Bonuszahlungen.

Auf Führungskräfteebene sind bei der Post „aktuell über alle Divisionen hinweg besonders Spezialisten in den Bereichen Marketing und Sales, IT und Operations sowie Finanzen gefragt“, teilt das Unternehmen mit. Am Hauptsitz in Bonn ist derzeit ein Leitungsposten auf „Vice President“-Ebene für den Bereich „Integration Solutions & Partner Management“ ausgeschrieben. Kandidaten sollen die Einheit steuern, die Drittanbietern für die Logistik in den Konzernkosmos von DHL integriert. Personalberater gehen hier von etwa 200.000 Euro Jahreseinkommen aus.

Großer Nachholbedarf im Management nach Corona

Längst nicht alle Managerposten werden offen auf Stellenportalen oder Unternehmensseiten ausgeschrieben. Gerade bei Positionen auf oberster Hierarchieebene und bis zu zwei Ebenen darunter engagieren Unternehmen in der Regel Headhunter für die Besetzung.

Dass derzeit ungewöhnlich viele Managementstellen ausgeschrieben sind, hat laut Experten zwei Gründe: So haben viele Unternehmen Nachholbedarf, die sich gerade zu Beginn der Coronazeit mit Neueinstellungen zurückgehalten haben – auch auf Topebene. Zu Beginn der Coronapandemie ging die Zahl der Jobausschreibungen stark zurück, seit einigen Monaten steigt sie dagegen deutlich an.

„Aber es ist auch sehr viel Kapital im Markt und viele Firmen expandieren“, sagt Christine Stimpel, Partnerin bei der Personalberatung Heidrick & Struggles. Auch so entstünden neue Führungspositionen.

Die Coronakrise hat gute Führung einmal mehr als gefragte Fähigkeit in Unternehmen in den Fokus gerückt. So achten Unternehmen laut Personalexperten neben digitalen Anwendungskompetenzen vor allem auf vermeintlich weiche Faktoren wie eine hohe emotionale Intelligenz bei Managementpersönlichkeiten. „Durch die große Konkurrenz müssen Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden bestmöglich an das Unternehmen binden – die Führungskraft spielt dabei eine zentrale Rolle“, sagt Tim Verhoeven, Arbeitsmarkt- und Recruitingexperte bei Indeed.

Trotz Ukrainekrieg und Coronakrise zeigt sich Deutschlands Arbeitsmarkt momentan noch robust. So ist die Zahl der freien Stellen bei Dax-Unternehmen laut Indeed insgesamt den dritten Monat in Folge gestiegen – auf gut 26.000. Auch hier sind Fresenius, die Deutsche Post und Siemens unter den obersten fünf Rängen.

Mehr: Die Einhorn-Elite – So wird man Top-Manager bei Deutschlands größten Start-ups