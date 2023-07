 Kfz-Mechatroniker-Gehalt: Was verdienen Kfz-Mechatroniker in Deutschland?

Seit Jahren zählt die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker zu den beliebtesten in Deutschland. Doch viele der Autospezialisten sind mit dem Gehalt unzufrieden. Was verdienen Kfz-Mechatroniker im Detail?

Düsseldorf Fehlerdiagnose, Demontage, Reparatur und Montage von Fahrzeugteilen: Das sind die Aufgaben eines Kfz-Mechatronikers. Seit Jahren ist die Ausbildung zum Autospezialisten in fast allen deutschen Bundesländern die beliebteste unter jungen Männern, wie eine jährliche Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt.

Kfz-Mechatroniker bewerten ihren Job oft als „abwechslungsreich“ und „spannend“, aber auch kritisch. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von Lohnspiegel.de, einer Webseite des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Das liegt vor allem an der extremen körperlichen Belastung, die der Job mit sich bringt – und am Gehalt. Etwa 86 Prozent der Kfz-Mechatroniker sind hierzulande demnach unzufrieden mit ihrem Lohn.

Dabei gibt es vor allem regionale Unterschiede in der Bezahlung. Wo also verdienen Kfz-Mechatroniker in Deutschland am meisten? Und welche Wege gibt es, das Gehalt zu steigern? Ein Überblick.

Kfz-Mechatroniker-Gehalt: Wie viel verdient ein Kfz-Mechatroniker in der Ausbildung?

Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker dauert in der Regel dreieinhalb Jahre. Nach Angaben der Jobbörse Stepstone liegt das monatliche Gehalt im ersten Ausbildungsjahr zwischen 706 und 979 Euro brutto. Im zweiten Jahr können Auszubildende mit 745 bis 1041 Euro rechnen, im dritten mit durchschnittlich 990 Euro und im vierten mit durchschnittlich 1046 Euro.

In der Ausbildung entscheiden sich die zukünftigen Kfz-Mechatroniker für einen von fünf Schwerpunkten:

Personenkraftwagentechnik

Karosserietechnik

Motorradtechnik

Nutzfahrzeugtechnik

System- und Hochvolttechnik

Der gewählte Schwerpunkt wirkt sich allerdings nicht auf das Ausbildungsgehalt aus.

In größeren Betrieben ist das Ausbildungsgehalt häufig tariflich geregelt. Eine Übersicht der IG Metall zeigt, dass Auszubildende mit Tarifvertrag in Baden-Württemberg am meisten verdienen: Im ersten Ausbildungsjahr beträgt das Gehalt 979 Euro brutto, im vierten 1202 Euro brutto im Monat. Am niedrigsten ist das tarifliche Ausbildungsgehalt in der Pfalz. Hier verdienen zukünftige Kfz-Mechatroniker 766 Euro brutto im ersten und 950 Euro brutto im vierten Ausbildungsjahr.

Wie hoch ist das monatliche Gehalt als Kfz-Mechatroniker?

Das monatliche Gehalt gelernter Kfz-Mechatroniker liegt zwischen 2290 und 3066 Euro brutto im Monat. Auf das Jahr gerechnet sind das zwischen 27.500 Euro und 36.800 Euro. Der deutschlandweite Durchschnitt liegt laut Angaben der Agentur für Arbeit bei 3134 Euro brutto im Monat.

In den ersten fünf Jahren im Beruf steigt das Gehalt laut Lohnspiegel.de um etwa elf Prozent an. Nach sechs bis zehn Jahren im Job liegt das monatliche Durchschnittsgehalt laut Stepstone bereits bei 3030 Euro brutto, nach elf bis 25 Jahren bei 3196 Euro und nach 25 Jahren bei 3241 Euro.

Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt Motorradtechnik verdienen laut Entgeltatlas der Agentur für Arbeit am wenigsten: Das monatliche Durchschnittsgehalt liegt bei 2405 Euro brutto. Für alle anderen Schwerpunkte beträgt das Durchschnittseinkommen 3134 Euro brutto.

Die Auswertung von Lohnspiegel.de zeigt, dass Kfz-Mechatronikerinnen im Schnitt zwölf Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen. Genaue Aussagen zu Gehaltsunterschieden zwischen den Geschlechtern gibt es aber nicht, da fast ausschließlich Männer im Beruf arbeiten.

Wo verdienen Kfz-Mechatroniker in Deutschland am meisten?

Das Kfz-Mechatroniker-Gehalt unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Nach Angaben von Stepstone liegt Baden-Württemberg auch hier mit einem Gehalt von 3213 Euro brutto im Monat vorn. Am niedrigsten ist der Lohn in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Hier verdienen Kfz-Mechatroniker im Schnitt 2672 Euro brutto. NRW liegt genau dazwischen – hier beträgt das Kfz-Mechatroniker-Gehalt im Schnitt 2969,75 Euro brutto.

Neben der Region spielt auch die Unternehmensgröße eine Rolle beim Gehalt. So beträgt das durchschnittliche Gehalt laut Stepstone in kleinen Betrieben mit bis zu zehn Mitarbeitern etwa 2663 Euro brutto im Monat.

Bei größeren Betrieben mit 10.000 Mitarbeitern oder mehr liegt das Gehalt für Kfz-Mechatroniker schon bei durchschnittlich 3072 Euro im Monat – also etwa 15 Prozent mehr. Das liegt daran, dass die Autospezialisten bei großen Unternehmen häufiger von Tarifverträgen profitieren.

Tarifverträge bieten in der Regel bessere Gehälter als Arbeitsverträge in kleinen Betrieben. Zudem bekommen Kfz-Mechatroniker mit Tarifverträgen eher Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Die aktuellen Tarifgehälter der IG Metall für Kfz-Mechatroniker können Sie hier für die einzelnen Bundesländer nachlesen.

Wie können Kfz-Mechatroniker ihr Gehalt steigern?

Die besten Chancen auf höheres Gehalt bieten Fort- und Weiterbildungen. Entscheidet man sich nach der Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker für die einjährige Weiterbildung zum Kfz-Meister, besteht die Option, sich mit einer eigenen Werkstatt selbstständig zu machen oder aber in einem Betrieb Führungsaufgaben zu übernehmen. Stepstone gibt für Kfz-Meister eine Gehaltsspanne von 35.000 bis 47.200 Euro an. Das jährliche Durchschnittsgehalt liegt demnach bei 39.900 Euro brutto.

Eine Fortbildung zum staatlich geprüften Techniker ist ebenfalls möglich – allerdings werden hierfür einige Jahre Berufserfahrung als Kfz-Mechatroniker vorausgesetzt. Je nach Fachrichtung liegt das Gehalt nach der Fortbildung laut Lohnspiegel.de dann zwischen 3153 und 4085 Euro brutto.

Auch mit einem zusätzlichen Studium, etwa der Fahrzeugtechnik oder Mechatronik, können Kfz-Mechatroniker gut ein höheres Gehalt aushandeln.

