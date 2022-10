Kommentar Antiquierte (Arbeits-)Verhältnisse – sexuelle Belästigung muss endlich aufgearbeitet werden

Es gibt eine Art unausgesprochenes Geheimnis, das Berufseinsteigerinnen miteinander teilen. Viele folgen einem intuitiven Regelwerk der Selbstkontrolle, das sich um ihr Frausein dreht. Dabei immer die gleichen Fragen: Ist die Hose zu eng, der Rock zu kurz, das Lächeln zu aufreizend? War die Bemerkung vom Chef nett gemeint, oder steckt mehr dahinter? Kann ich auf der Weihnachtsfeier auch mal zwei Cocktails trinken, oder riskiere ich damit unangenehme Situationen?

Egal, ob man als junge Frau im Berufsumfeld unmittelbar von sexualisiertem Machtmissbrauch betroffen ist oder nicht – das Bewusstsein für mögliche Gefahren ist immer da. Und damit einhergehend auch das Bewusstsein dafür: Wenn etwas „passiert“, bin ich gefühlt auf mich alleingestellt.

Die meisten jungen Frauen kennen mindestens eine Freundin, Kollegin oder Bekannte, die Opfer von Sexismus, sexueller Belästigung, Nötigung oder Übergriffen am Arbeitsplatz geworden ist. Laut Daten des Think Tanks Foundation for European Progressive Studies (FEPS) haben, Stand 2019, 68 Prozent der Frauen in Deutschland im Laufe ihres Lebens Sexismus oder sexualisierte Belästigung am Arbeitsplatz erlebt.

Der Grund dafür ist simpel: Wer den Mut dazu hat, Grenzüberschreitungen zu melden, riskiert viel. Denn oft enden diese Geschichten für die Frauen unbefriedigend bis katastrophal. Daher haben auch im Jahr 2022 noch zu viele Betroffene Angst, ihrem Arbeitgeber das Fehlverhalten ihrer Kollegen oder Vorgesetzten zu melden.

Die Betroffenen haben für ihre Vorsicht oft gute Gründe: Oft ist die Meldestelle den Mitarbeiterinnen schlicht nicht bekannt, die Anlaufstelle gehört zum Unternehmen selbst, oder die zuständigen Berater oder Anwältinnen sind vom Arbeitgeber bezahlt. Die Angst, auf inoffiziellem Weg abgestraft zu werden, ist groß.

Das ist ein Skandal, der sich auch fünf Jahre nach Me-too noch nicht erledigt hat. Unternehmen müssen das ändern – nicht nur aus einem Mindestmaß an Respekt gegenüber den Mitarbeitenden, sondern auch aus Eigennutz.

Compliance-Verfahren sind zu kompliziert

Bisher sind die langwierigen internen Compliance-Verfahren anstrengend, psychisch belastend, kosten Energie, wirken sich auf das Privatleben aus, auf Beziehungen zu Freunden, die Partnerschaft und die Familie.

Am Ende sagen viele von ihnen: Ich würde es nicht noch einmal machen. Und was kommt danach? Ein Knick in der Karriere, weil man eine Auszeit braucht, um die eigene Gesundheit zu erhalten? Ein Wechsel in ein anderes Unternehmen oder gar eine andere Branche, weil man sich am Arbeitsplatz nicht mehr sicher fühlt?

Auch für Unternehmen hat das Wegschauen Folgen: Mitarbeiterinnen, in die man investiert hat, fallen aus. Brauchen im schlimmsten Fall längere Pausen, verpassen wichtige Schritte in ihrer Karriere und fehlen Jahre später als Führungskräfte. Unter den Angestellten machen sich Warnungen breit: Vorsicht vor dieser und jener Führungskraft, seid auf der Hut!

Arbeitgeber und Unternehmen müssen deshalb endlich damit anfangen, Fälle von sexualisierter Gewalt und Belästigung ernst zu nehmen.

Erstens gilt es, Meldestrukturen zu schaffen, die auf der Höhe der Zeit sind. Nein, der Verweis auf ein Gespräch mit dem Vorgesetzten oder der Personalabteilung ist nicht gut genug. Genauso wie Compliance-Abteilungen, die im eigenen Haus angesiedelt und damit nicht unabhängig sind.

Das Ziel: ein gerechtes Verfahren mit angemessenen Konsequenzen

Bei externen Ermittlungen müssen geschulte Profis zum Einsatz kommen, die mit der speziellen Brisanz sexueller Belästigung vertraut sind. So kann einerseits eine Retraumatisierung der Betroffenen verhindert werden, andererseits kann so auch den Beschuldigten eine faire Chance eingeräumt werden, die Vorfälle aus ihrer Sicht darzustellen.

Denn am Ende muss das Ziel ein gerechtes Verfahren mit angemessenen Konsequenzen sein. Nicht mehr und nicht weniger. Das Ergebnis dieses Verfahrens muss transparent kommuniziert werden – zumindest gegenüber denjenigen, die darin involviert waren.

Dabei dürfen Unternehmen die Betroffenen für ihren Mut, sich zu äußern, nicht bestrafen – auch nicht indirekt, wenn sie dem vermeintlichen Täter beispielsweise weiterhin zuarbeiten müssen, das Kollegium die Gerüchteküche nährt oder die nächste Beförderung dann doch länger auf sich warten lässt.

Die Annahme, sexuelle Belästigung gebe es nur in bestimmten Branchen oder bei der Konkurrenz, ist absolut antiquiert. Eine Ausrede, die allein dem Wohlbefinden derjenigen dient, die eigentlich für die Sicherheit ihrer Mitarbeiterinnen verantwortlich sind. Zu oft heißt es: Schlimm, ganz schlimm – aber bei uns passiert so etwas ja zum Glück nicht.

Verschließen sich Unternehmen und Arbeitgeber vor der Realität, verlieren sie im schlimmsten Fall ihre Mitarbeiterinnen, mindestens aber deren Energie, Tatendrang und Motivation, sich innerhalb der existierenden Strukturen zu entwickeln. Und, das zeigte der Fall Julian Reichelt und die Übernahme von Politico durch Springer: Eine antiquierte Unternehmenskultur kann bei internationalen Geschäften teuer werden. Denn anderswo werden Strukturen wie bei uns schon lange nicht mehr geduldet.

Und ja: Natürlich werden auch trans Personen, in einigen Fällen auch Männer Opfer sexualisierter Gewalt. Bessere Strukturen, um Vorfälle und Fehlverhalten zu melden, wären also im Sinne aller.

Über funktionierende Meldesysteme hinaus gilt es deshalb, die existierenden Strukturen grundlegend zu ändern. Patriarchale Ungleichheit durchdringt Arbeitsplätze aller Art, sei es durch Gehaltsunterschiede, Differenzen im Level an Verantwortung oder die Befristung von Arbeitsverträgen, die Liste lässt sich fortsetzen. Das Ergebnis ist ein gefährliches Abhängigkeitsverhältnis, das sexualisierten Machtmissbrauch überhaupt erst möglich macht. Arbeitsverhältnisse, die fünf Jahre nach #Metoo längst Geschichte sein sollten.

