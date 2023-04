Meinungsverschiedenheiten gehören zum Arbeitsalltag. Wie Sie verhindern, dass sie in Streit ausarten, verraten eine Callcenter-Mitarbeiterin und ein Flugbegleiter.

Angestellte in einem Callcenter sind meist die erste Anlaufstelle, wenn ein Kunde mit etwas unzufrieden ist. Dementsprechend hoch ist das Konfliktpotenzial. (Foto: Getty Images) Mitarbeiterin in einem Callcenter (Symbolbild)

Berlin Eine Meinungsverschiedenheit mit der Chefin, der immer laute Kollege im Großraumbüro, ein aufbrausender Kunde, der mit dem Produkt unzufrieden ist: Konflikte lassen sich bei der Arbeit nicht immer vermeiden, denn hier treffen sehr unterschiedliche Menschen aufeinander.

Damit Konflikte nicht eskalieren und in Streit ausarten, sind Fingerspitzengefühl und Diplomatie gefragt. Auf der einen Seite hat jeder seinen Standpunkt, auf der anderen soll und will man aber auch am nächsten Tag wieder gut zusammenarbeiten und muss sich dafür arrangieren. Da ist ein gutes Konfliktmanagement gefragt.

Wie man gekonnt Konflikte entschärft, wissen Sabrina Matuschka, Martin Graetz und Alexander Marth: Die Mitarbeiterin in einem Callcenter, der Gerichtsvollzieher und der Flugbegleiter müssen in ihrem Arbeitsalltag häufiger in emotionalen Situationen deeskalieren. Dem Handelsblatt haben sie ihre vier besten Strategien zum Konfliktmanagement verraten.

1. Ich-Botschaften statt Befehlston

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen