Ein Job ganz ohne schwierige Kollegen ist schwer zu finden. Die Psychologin Tessa West hat sieben Typen identifiziert – und kennt Tipps, wie man trotzdem mit ihnen auskommt.

Ob Trittbrettfahrer oder Mikromanager: Unfaires Verhalten von Kollegen müssen sie nicht tolerieren. Die Psychologin Tessa West rät, Konflikte nicht zu scheuen, sondern Probleme sofort anzusprechen. Nervige Kollegen

Berlin Im Lauf einer Karriere trifft man immer wieder auf Menschen, die einem das Arbeitsleben erschweren. Das kann der überhebliche Chef sein, den ausschließlich seine eigene Meinung interessiert. Oder der Kollege, der sich selbst nie einbringt, aber jede gute Idee von anderen lautstark für sich reklamiert.

Im günstigsten Fall sind diese Kollegen nervig. Im schlimmsten Fall verhalten sie sich derart toxisch, dass sie die Stimmung vergiften und die Produktivität des ganzen Teams verringern. Das Problem: Oft erkennt man solche Menschen erst im Nachhinein – und fragt sich, wie man sich so lange blenden lassen konnte.

Tessa West, Professorin für Sozialpsychologie an der New York University, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Konflikten am Arbeitsplatz. In ihrem Buch „Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to do About Them“ hat sie sieben toxische Arbeits-Persönlichkeiten definiert. Sie finden Sie hier – inklusive Tipps, wie Sie am besten mit ihnen umgehen.

