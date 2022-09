Berufstätige müssen heute Dutzende digitale Kanäle gleichzeitig bedienen. Eine Zerreißprobe fürs Gehirn – doch Forscher haben Tipps, wie Sie die Konzentration Ihres Teams steigern.

Einer der größten Konzentrationskiller am Arbeitsplatz: ständiges Wechseln zwischen verschiedenen Apps und Tabs. (Foto: Unsplash) Digitales Multitasking

Berlin Ablenkung am Arbeitsplatz: Für viele ist das der Kollege, der ein Schwätzchen halten will, oder die Paketbotin, die im Homeoffice klingelt. Dabei liegt es meist nicht am Umfeld, wenn wir uns nicht fokussieren können – sondern an unserer eigenen Arbeitsweise.

So sieht es zumindest der Computertechnologe Rohan Murty von der Harvard University. Er hat zu dem Thema geforscht und sagt: Einer der größten Konzentrationskiller im Job ist das ständige Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen Anwendungen, Chats und Tabs. 1200 Mal täglich klicken wir ihm zufolge durchschnittlich zwischen unterschiedlichen Tools hin und her.

