Krankmeldung Wann und wie melden Sie sich richtig krank?

Seit 2023 gibt es für gesetzlich Krankenversicherte die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Sie soll den Prozess der Krankmeldung vereinfachen. Doch was hat sich konkret verändert?

Stellt der Arzt eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) aus, wird diese automatisch an die jeweilige Krankenkasse übermittelt. (Foto: dpa) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)

Düsseldorf Der „gelbe Schein“ wird inzwischen bundesweit für alle gesetzlich Versicherten digital an die Krankenkassen gesendet. Darum kümmern sich die Arztpraxen. Auch Arbeitgeber rufen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) mittlerweile digital bei den Krankenkassen ab. Das soll Patienten und Krankenkassen entlasten.

Doch wie genau erhält der Arbeitgeber die digitale Krankschreibung? Müssen Sie ihn jetzt noch informieren, wenn Sie krankheitsbedingt ausfallen? Und was gilt für Privatversicherte? Lesen Sie hier, was Sie im Fall einer Krankschreibung beachten müssen.

Was ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?

Alle Arbeitgeber in Deutschland müssen seit dem 1. Januar 2023 für ihre gesetzlich versicherten Beschäftigten die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) digital abfragen. Dabei übermittelt die Arztpraxis die AU auf elektronischem Weg direkt an die Krankenversicherung.

Das geschieht über den speziellen Kommunikationsdienst KIM (Kommunikation im Medizinwesen). Er entspricht höheren Sicherheitsstandards, zum Beispiel einer Ende-zu-Ende Verschlüsselung. In der Folge sind Arbeitnehmer nicht mehr verpflichtet, die AU in Papierform beim Arbeitgeber oder bei ihrer Krankenversicherung einzureichen.

Wie viele Tage dürfen Sie ohne Krankmeldung krankheitsbedingt ausfallen?

Fallen Sie krankheitsbedingt aus, müssen Sie dies Ihrem Arbeitgeber unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch, wenn Sie nicht sofort zum Arzt müssen. So will es das Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG).

Grundsätzlich gilt demnach: Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, müssen Sie eine eAU vom Arzt spätestens am folgenden Arbeitstag vorlegen. Also spätestens ab dem vierten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Zudem müssen Sie dann die voraussichtliche Dauer mitteilen.

Wie melden Sie sich richtig krank?

Wenn Sie wegen Krankheit ausfallen, müssen Sie Ihren Vorgesetzten unverzüglich darüber informieren. Je nach Arbeitgeber kann das über einen bestimmten oder mehrere verschiedene Kommunikationswege geschehen.

Wenn das Unternehmen keine Vorgaben macht, wie ein krankheitsbedingter Ausfall mitzuteilen ist, seien alle Kommunikationswege zulässig, erklärt André H. Tüffers, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Düsseldorf. Beispielsweise sei dies per Telefon, Fax, E-Mail oder WhatsApp möglich.

Wenn das Unternehmen einen Kommunikationsweg vorgibt, dann muss dieser auch für alle Arbeitnehmer zugänglich sein. Ob und welche Vorschriften Ihr Unternehmen für die Krankmeldung vorsieht, können Sie bei Ihrem Chef oder der Personalabteilung erfragen.

Darf der Arbeitgeber eine eAU früher anfordern?

Der Arbeitgeber darf eine ärztliche Bescheinigung bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit anfordern, erklärt Tüffers. Arbeitgeber können dem Anwalt zufolge zudem die gesetzliche Regelung ändern, dass eine eAU erst ab dem vierten Krankheitstag fällig ist. Dafür muss er den Arbeitsvertrag nicht ändern. Die Anpassung der Regelung darf laut EntgFG auch ohne Begründung erfolgen.

Allerdings müsse der Arbeitnehmer stets handlungsfähig sein, erklärt Tüffers. Eine plötzliche Forderung einer AU des Chefs am Nachmittag des ersten Krankheitstags sei nicht zulässig. Denn der Arbeitnehmer habe in diesem Fall wenig Chancen, am gleichen Tag einen Arzttermin zu bekommen.

Außerdem gelte der Gleichbehandlungsgrundsatz, sagt Fachanwalt Tüffers. Wenn in einer Firma zum Beispiel Frauen in letzter Zeit häufiger krank waren als Männer, dürfe der Arbeitgeber den Zeitraum für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung pauschal bei Frauen nicht plötzlich kürzen.

Krankmeldung: Ab wann ist ein Missbrauchsverdacht gegeben?

Eine Ungleichbehandlung darf erst dann erfolgen, wenn ein sachlicher Grund vorliegt, erklärt Fachanwalt Tüffers. Meldet ein Arbeitnehmer etwa sehr häufig Kurzerkrankungen, die nur ein bis drei Tage dauern, oder fällt er routinemäßig montags oder freitags aus, sei ein Missbrauchsverdacht gegeben. In Einzelfällen sei dann eine Ungleichbehandlung zulässig. Aber: Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt weiterhin. Alle Mitarbeiter, bei denen ein Missbrauchsverdacht vorliegt, müssen also gleich behandelt werden.

Wie lange haben Sie Zeit, um eine AU abzugeben?

Seit 2023 müssen nur noch privat Krankenversicherte selbst eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber in Papierform einreichen. Für sie gilt ebenfalls, dass die AU spätestens ab dem vierten Kalendertag vorliegen muss.

Gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer müssen eine AU nicht mehr selbst beim Arbeitgeber abgeben. Stellt der Arzt eine eAU aus, wird diese automatisch an die jeweilige Krankenkasse übermittelt. So schreibt es das Entgeltfortzahlungsgesetz vor. Der Arbeitgeber kann die eAU am Folgetag abrufen.

Kann man sich ohne Arztbesuch krankschreiben lassen?

Während der Coronapandemie ermöglichte eine Sonderregelung die telefonische Krankschreibung. Menschen mit leichten Atemwegserkrankungen konnten sich so ohne einen Praxisbesuch krankschreiben lassen. Diese Sonderregelung endete am 31. März 2023.

Was erfährt der Arbeitgeber über die eAU zu Ihrer Krankheit?

Bei gesetzlich Krankenversicherten übermittelt die Krankmeldung der Arzt oder das Krankenhaus an die entsprechende Krankenkasse digital. Der Arbeitgeber kann dann die elektronische Krankmeldung bei der Krankenkasse abrufen. Dabei werden laut Verbraucherzentrale folgende Daten an den Arbeitgeber weitergegeben:

Name der versicherten Person

die Kennzeichnung als Erst- oder Folgebescheinigung

der Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit

Der Arbeitgeber erfährt jedoch weder den Namen des Arztes, der die Krankschreibung vorgenommen hat, noch welche Diagnose gestellt wurde.

Was passiert, wenn ich im Krankheitsfall kein Attest abgebe?

Missachtet ein Arbeitnehmer seine Pflicht, einen krankheitsbedingten Ausfall per ärztlicher Bescheinigung nachzuweisen, muss er laut Rechtsanwalt Tüffers nach einer einschlägigen Abmahnung mit einer Kündigung rechnen. „Die Abmahnung hat eine Warnfunktion. Ähnlich wie eine Gelbe Karte“, erklärt der Fachanwalt. In der Abmahnung müsse der Arbeitgeber dann auf das Fehlverhalten und den Verstoß gegen die Anzeige- beziehungsweise Nachweispflicht hinweisen. Eine direkte Kündigung wäre bei einem Einzelfall und ohne vorherige Abmahnung unverhältnismäßig.

Wie lange darf ein Arzt rückwirkend krankschreiben?

In Ausnahmefällen dürfen Ärzte ihre Patienten rückwirkend krankschreiben. Dabei muss nachvollziehbar sein, dass der Patient an den Tagen zuvor bereits erkrankt und arbeitsunfähig war. Ein Arzt darf maximal drei Tage rückwirkend krankschreiben. Geregelt ist dies in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie.

