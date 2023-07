 Kündigung Job: Respektvoll durchs Kündigungsgespräch mit diesen sechs Tipps

Düsseldorf Kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel ist es besonders bitter, aber manchmal geht es nicht anders: Unternehmen müssen einen Teil ihrer Mitarbeitenden entlassen. Teilweise werden nur einzelne Projekte abgesagt. Doch wegen der enorm gestiegenen Kosten für Energie und Vorprodukte besteht aktuell die Gefahr, dass Firmen im großen Stil in Schieflage geraten.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft warnte jüngst vor einer Pleitewelle bei kleineren und mittleren Unternehmen. Aktuelle Beispiele sind der Hygienepapierhersteller Hakle oder der Schuhhändler Görtz. Entlassungen sind laut Insolvenzexperten denkbar. Auch bei großen Techkonzernen wie Twitter, Meta und Amazon mussten kürzlich Tausende Angestellte gehen.

Dass Mitarbeitende das nicht aus den Medien erfahren sollten oder dadurch, dass ihr E-Mail-Postfach nicht mehr funktioniert, ist klar. Aber wie gelingt eine Kündigung professionell? Und welche Fehler sollten Manager vermeiden? Zwei Expertinnen geben Antworten.

Hilfe bieten beispielsweise Outplacement-Agenturen an, die den Kündigungsprozess unterstützen. Julia Siems, Karriereberaterin und Partnerin bei der Beratung von Rundstedt, hat schon viele Entlassungswellen betreut – von zehn bis zu mehreren Tausend Mitarbeitern war alles dabei. Auch Miriam Feyer, Personalchefin beim Risikokapitalfonds Speedinvest, kennt sich durch ihre Arbeit mit Start-ups mit kurzfristigen Personalveränderungen aus.

1. Tipp zur Kündigung von Mitarbeitern: Den Prozess gut vorbereiten

Miriam Feyers wichtigster Ratschlag: eine gute Vorbereitung des gesamten Prozesses. Die HR-Expertin empfiehlt erst ein Meeting mit allen Mitarbeitenden, bei dem Geschäftsführung und oberstes Management den Personalabbau ankündigen sollten. Danach geht es in die Einzelgespräche.

Dazwischen dürfe nicht zu viel Zeit vergehen, warnt Beraterin Julia Siems. So entstünden keine Spekulationen. Am besten wäre zudem, direkt eine Reihenfolge festzulegen, welcher Mitarbeiter wann informiert wird. Eine feste Struktur hilft den Managern. Denn: „Das geht auch an den Führungskräften nicht spurlos vorüber.“ Manche hätten in der Umstrukturierungsphase schlaflose Nächte, weiß Siems.

2. Tipp: Im Kündigungsgespräch klare Sprache verwenden

Im Trennungsgespräch sollten Vorgesetzte direkt zur Sache kommen. „Manchen fällt es schwer, ganz klar zu sagen: ‚Wir werden uns von dir trennen‘“, berichtet Siems. Wenn der oder die Vorgesetzte Umschweife macht, erhöhe das die Gefahr, dass die Mitarbeitenden nicht verstehen, worum es geht. Oder es würden Hoffnungen geweckt, den Chef noch umstimmen zu können.

Die Personalchefin beim Risikokapitalfond Speedinvest musste selbst schon mehrmals Mitarbeitenden kündigen. (Foto: Speedinvest) Miriam Feyer

Zu klarer Kommunikation gehört auch Transparenz über die Entscheidung, damit die Angestellten die Trennung nicht auf ihre persönliche Performance beziehen. Miriam Feyer sagt: „Es ist wichtig, dem Mitarbeiter für das zu danken, was er geleistet hat.“

Ebenso sollten Manager Infos darüber geben, wie es weitergeht: Wie viel Zeit bleibt dem Mitarbeiter noch? Wann ist das nächste Treffen geplant, um Bedingungen für den Aufhebungsvertrag zu besprechen?

3. Tipp: Mit Emotionen im Trennungsgespräch rechnen

Selbst mit Begründung und klarer Sprache ist die Kündigung für viele ein Schock. Feyer weiß aus eigener Erfahrung als Personalerin: „Die meisten sind eher ruhig und traurig, manchmal fließen auch Tränen.“ Ihr Tipp: „Halten Sie eine Packung Taschentücher bereit.“

Auch Wut müsse ein Chef aushalten können, die Reaktion sei menschlich. Jeder gekündigte Mitarbeiter müsse sich erst einmal sammeln. Damit keine wichtigen Infos untergehen, verweist Feyer auf das Kündigungsschreiben mit einer Zusammenfassung, das nicht fehlen dürfe.

4. Tipp: Eine höhere Abfindung zahlen und Respekt zeigen

Wenn die Firma ein Budget dafür hat, kann sie den gekündigten Mitarbeitern mehr zahlen, als ihnen rechtlich zusteht. Eine Abfindung muss der Arbeitgeber nur in bestimmten Fällen zahlen, etwa wenn es in einem Sozialplan oder Tarifvertrag festgeschrieben ist.

Die Partnerin bei der Outplacement-Agentur von Rundstedt berät Firmen, die Mitarbeitende entlassen müssen. (Foto: v. Rundstedt & Partner GmbH) Julia Siems

Laut Kündigungsschutzgesetz besteht zudem Anspruch auf eine Abfindung, wenn das Arbeitsverhältnis seit mindestens sechs Monaten besteht, die Firma mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt und es einen betrieblichen Grund für die Entlassung gibt. Die Entschädigung auch ohne Rechtsanspruch zu zahlen oder noch etwas draufzulegen zeigt Respekt.

Eine andere Möglichkeit ist es, die bezahlte Kündigungsfrist zu verlängern. „Wenn es geht, sollte die Firma ein bisschen großzügig sein“, rät Expertin Feyer. Vielleicht könne auch der Laptop überlassen werden. Mindestens sollten sich die Chefs aber bemühen, schnell positive Referenzschreiben auszustellen, damit sich die Mitarbeiter zügig für neue Jobs bewerben können.

5. Tipp: Eine Outplacement-Agentur hilft bereits ab zehn Kündigungen

In vielen Fällen empfiehlt sich auch eine Outplacement-Beratung. Die Agentur bietet den Gekündigten auf Kosten des Unternehmens ein Coaching samt Tipps zur neuen Bewerbung. „Normalerweise endet die Unterstützung einer Firma, wenn der Mitarbeiter seinen letzten Arbeitstag hat“, erklärt Miriam Feyer. Ein Karrierecoach könne ihn aber noch für mehrere Monate danach betreuen.

Nicht jede Firma hat das Budget, externe Berater zu engagieren, aber auch schon bei kleineren Entlassungen von zehn oder 20 Personen kann die Hilfe von außen hilfreich sein und den Prozess strukturieren.

Auch für die Führungskräfte ist das eine Entlastung. In manchen Fällen sind die Berater am entscheidenden Tag dabei, wenn die Kündigungen ausgesprochen werden. Sie können beispielsweise Auffanggespräche mit den gekündigten Mitarbeitern führen, wenn diese sehr emotional reagieren. „Ein Karrierecoach kann helfen, die belastende Zeit zu bewältigen“, sagt Feyer.

6. Tipp: Die verbleibenden Mitarbeiter nicht vergessen

Nicht zuletzt hilft ein professioneller Kündigungsprozess auch den verbleibenden Mitarbeitern. Denn wenn sie das Gefühl haben, ihre scheidenden Kollegen wurden respektlos behandelt, seien sie demotiviert, sagt Julia Siems: „Um verbleibende Mitarbeitende gut emotional abzuholen, führen Sie Bleibegespräche. Geben Sie das Signal, dass sie nicht betroffen sind, und bleiben Sie während der Veränderungsphase in besonders engem Austausch.“

Außerdem: Was ändert sich? Wenn eine Abteilung wegfällt, an wen müssen sich die bleibenden Mitarbeiter wenden? „Die Mitarbeiter sollten nicht den Eindruck bekommen, dass erwartet wird, dass sie jetzt dreimal so viel arbeiten“, warnt Feyer.

