Schon heute kann Künstliche Intelligenz – ganz besonders generative Sprachmodelle – Standardarbeit erledigen. Wie sie am besten verwendet werden sollte und was erlaubt ist.

ChatGPT kann eine große Hilfe sein, wenn man das Programm richtig verwendet. (Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer) ChatGPT von OpenAI als Hilfe bei der Arbeit

Düsseldorf Ist Künstliche Intelligenz der ideale Assistent? Generative Sprachmodelle wie ChatGPT sind Tag und Nacht verfügbar, antworten in wenigen Sekunden und kosten häufig nichts. In kurzer Zeit können sie zum Beispiel Texte verfassen, kürzen oder umschreiben, wofür ein Mensch schon mal ein paar Stunden Zeit bräuchte. Die Schwierigkeit ist aber, die Modelle so zu benutzen, dass wirklich gute Ergebnisse dabei herauskommen.

Deswegen wächst auch die Zahl der Stellenanzeigen für sogenannte Prompt-Engineers. Diese Spezialisten wissen, wie man ein Sprachmodell anspricht, um die bestmögliche Antwort zu erhalten. Sie übersetzen Aufgabenstellungen so, dass die Künstliche Intelligenz sie besonders gut versteht. Worte wie „nie“, „nicht“ oder „kein“ beispielsweise sind für die Bedienung von Sprachmodellen ungünstig.

Kurzum, das Thema verlangt nach einem Überblick. IT-Experte Branko Trebsche verrät, wie sich ChatGPT im Büroalltag am besten anwenden lässt. Was Beschäftigte am Arbeitsplatz auf keinen Fall mit KI tun sollten, erklärt die Datenschutzbeauftragte Marit Hansen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen