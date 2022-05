Lockdowns „Ständig Angst, wieder komplett eingesperrt zu werden“: Immer mehr Ausländer verlassen China

Peking, Berlin, Düsseldorf Seit Beginn der Coronapandemie hat sich die Zahl der in China lebenden Ausländer Experten zufolge halbiert. Die jüngsten Lockdowns dürften den Trend weiter verschärfen. Denn die Behörden riegeln selbst bei vergleichsweise geringen Fallzahlen ganze Häuserblöcke, Stadtviertel oder sogar Millionenmetropolen ab, um der strikten Null-Covid-Strategie der Staatsführung gerecht zu werden.

Ein Ingenieur, der erst Anfang 2022 für einen großen deutschen Autobauer nach China gegangen war, hat deshalb seine Entsendung nach wenigen Wochen entnervt abgebrochen. Die mehrwöchige Quarantäne in einem Hotelzimmer bei der Einreise habe er in Kauf genommen. Als dann an seinem Zielort eine Ausgangssperre verhängt wurde, reichte es dem Fachmann.

„Ständig im Hotelzimmer durch dreckige Scheiben schauen, Essen aus Plastikschüsseln und die Angst, wieder komplett eingesperrt zu werden“ – das Leben sei „zu kurz für solche Dinge“, berichtet der Ingenieur. Im Flieger zurück nach Deutschland seien auch Mitarbeiter anderer Unternehmen an Bord gewesen, die ihren Aufenthalt in der Volksrepublik vorzeitig beendet hätten.

China erlebt derzeit die schlimmste Covidwelle seit Ausbruch der Pandemie in Wuhan. Für die 25-Millionen-Einwohner-Metropole Schanghai gilt seit mehr als fünf Wochen eine strikte Ausgangssperre. Knapp ein Viertel aller Ausländer, die derzeit in China arbeiten, leben dort.

Schon seit Schließung der Grenzen im März 2020 habe die Volksrepublik für sogenannte Expats an Attraktivität eingebüßt, sagt Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). „Neben den internationalen Reisebeschränkungen kommen jetzt starke Einschnitte im Leben der Menschen vor Ort hinzu.“ Das schrecke viele ab – und macht es für Unternehmen immer unattraktiver, komplizierter und teurer, Mitarbeiter zu entsenden.

Karriere in China: Im Zweifel nur mit Bonuszahlungen

Der politische Wille Pekings lautet schon länger: vor Ort und mit lokalen Kräften produzieren. Pandemie und Lockdowns hätten diesen Trend beschleunigt, sagt Christina Otte, Wirtschaftsexpertin der bundeseigenen Außenhandelsgesellschaft GTAI: „Der Lokalisierungstrend passt der chinesischen Regierung gut ins Konzept.“

Umgekehrt sei es für ausländische Unternehmen seit Corona deutlich schwieriger geworden, Mitarbeiter für China zu begeistern. Selbst Standorte wie Hongkong würden bei Expats aufgrund der politischen Lage und der Null-Covid-Politik unbeliebter.

„Wer komplett neu ist, kommt gerade nicht rein“, sagt eine Personalberaterin, die viel in Asien rekrutiert. Andere müssten aufgrund von Lockdowns lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Unternehmen böten besonders gefragten Spezialisten deshalb schon Bonuszahlungen an, um den Karriereschritt nach China zu machen – auch wenn dieser so unattraktiv ist wie lange nicht mehr.

Die Stimmung unter den Lockdown-geplagten Expats in Schanghai sei sehr gemischt, berichtet Thilo Zimmermann, Leiter der dortigen SEB-Niederlassung. Bis Ende April war er selbst noch vor Ort. Manche wollten „um jeden Preis der Welt raus und keinen Fuß mehr nach China setzen“. Andere hingegen würden die Situation akzeptieren. Die psychische Belastung sei allerdings „fast unerträglich“.

Am schlimmsten sei die Sorge, in eines der zentralen Quarantänelager eingewiesen zu werden. Dabei handelt es sich um Massenlager ohne jede Privatsphäre und mit teils prekären hygienischen Zuständen. Besonders schwierig ist die Situation für Familien. Denn die Sorge, dass Kinder im Falle einer Coronainfektion von ihren Eltern getrennt in zentralen Einrichtungen untergebracht werden, treibt viele um.

Peking versucht Corona-Ausbruch einzudämmen – Schanghai lockert Maßnahmen

Adidas teilt auf Anfrage mit, dass man seine Mitarbeiter im abgeschotteten Schanghai durch die Lieferung von Essenspaketen und psychologische Hilfe per Telefon oder online unterstütze. Der Sportartikelhersteller habe bereits vor der Pandemie überwiegend auf einheimische Mitarbeitende in China gesetzt. „Expats bilden eher die Ausnahme. Das ist unverändert“, teilt das Unternehmen mit.

Bei anderen hat der Expat-Exodus schon durchgeschlagen. Beispiel Webasto: Knapp 40 Prozent seines Umsatzes machte der Autozulieferer zuletzt in China. Das Unternehmen unterhält in China elf Standorte – in den vergangenen Jahren waren aber nur acht Mitarbeiter aus Deutschland dort vor Ort tätig. Vorher waren es doppelt so viele.

„Den Kontakt zu den eigenen Mitarbeitern zu halten wird für ausländische Unternehmen gerade zunehmend schwieriger“, sagt GTAI-Expertin Otte. Wenn es so weitergehe, sei es durchaus realistisch, dass die Zahl der Entsendungen in die Volksrepublik weiter sinke.

Abwanderung ausländischer Fachkräfte aus China: Offizielle Statistiken fehlen

Laut offiziellen Daten lebten 2020 rund 845.700 Expats in der Volksrepublik. Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China, schätzt jedoch, dass sich die Zahl inzwischen halbiert haben dürfte. Im Sommer, wenn das Schuljahr ende, könnte sich die Zahl noch einmal halbieren, glaubt er.

Zwar gibt es keine offiziellen Statistiken über die Abwanderung in den letzten Wochen. Doch wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, verzeichnen Immobilienmakler, Anwaltskanzleien und Agenturen, die bei der Überführung von Haustieren ins Ausland helfen, einen starken Anstieg der Abwanderungsanfragen. In Online-Chatgruppen tauschen sich Betroffene aus, wie man die Stadt am besten verlassen könne.

SEB-Manager Zimmermann geht jedoch davon aus, dass viele zurückkommen, wenn sich die Coronalage entspannt. Er hat den ohnehin geplanten Heimaturlaub, den ersten seit 28 Monaten, aufgrund der Lockdowns vorgezogen. Je nachdem, wie die Einreisebedingungen dann aussehen, will er im Juni nach Schanghai zurückkehren.

Mitarbeit: Nicole Bastian

