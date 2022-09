MBA im Ausland Britische Business-Schools verlieren Alleinstellungsmerkmale

Die Zahl der Studierenden aus EU-Ländern an britischen Hochschulen geht seit dem Brexit deutlich zurück. Regierung und Universitäten suchen nach neuen Strategien.

Edinburgh Die Hochschulen in Großbritannien bekommen die Folgen des Brexits zu spüren: Im abgelaufenen Studienjahr 2020/2021 schrieben sich nach Angaben des Branchenverbands UCAS rund 50 Prozent weniger Studierende aus EU-Ländern an einer britischen Universität ein als vor dem Austritt des Landes aus der Europäischen Union. Zahlen für das aktuelle Studienjahr liegen noch nicht vor.

Bei den Wirtschaftshochschulen war der Einbruch zwar nicht ganz so drastisch, doch auch hier sinken die Zahlen, insbesondere bei den klassischen Master-of-Science-Studiengängen. „Wir haben in der letzten Bewerberrunde für die Masterprogramme einen Rückgang bei den Interessenten aus der EU gesehen“, sagt Simone Krummaker, zuständige Dekanin für die Masterstudiengänge an der Bayes Business School (ehemals Cass Business School) in London. Den meisten Wettbewerbern geht es ähnlich: Einer Umfrage der Chartered Association of Business Schools (CABS) zufolge meldeten im vergangenen Jahr 63 Prozent der befragten britischen Business-Schools weniger Studierende aus EU-Staaten.

Der Brexit war am 31. Januar 2020 wirksam geworden, seitdem haben sich die Bedingungen für Studenten aus der EU erheblich verschlechtert. So müssen sie jetzt die gleichen – deutlich höheren – Studiengebühren zahlen wie ihre Kommilitonen aus Nicht-EU-Ländern. Auch nehmen die Briten nicht mehr am europäischen Stipendienprogramm Erasmus teil, was die Finanzierung des Studiums noch erschwert. Zudem gibt es zusätzliche bürokratische Hürden bei der Einreise, die auf viele Interessenten abschreckend wirken. Die Folgen zeigen sich nun im Studienbetrieb.

Der Unterricht in englischer Sprache, der von vielen Bewerbern besonders geschätzt wird, ist schon länger kein Alleinstellungsmerkmal britischer Hochschulen mehr. Zahlreiche renommierte Business-Schools in Europa und dem Rest der Welt lehren inzwischen auf Englisch, viele Programme werden inzwischen auch online angeboten, sodass eine physische Anwesenheit am Studienort nicht mehr zwingend notwendig ist .

Trotzdem haben die britischen Wirtschaftsuniversitäten ihre Anziehungskraft für ausländische Studierende nicht verloren – zumindest für diejenigen, die nicht aus der EU kommen. Deren Zahl hat seit dem Brexit nämlich stark zugenommen. 71 Prozent der Business-Schools melden der CABS-Studie zufolge einen Anstieg der internationalen Einschreibungen im Postgraduate-Bereich aus Nicht-EU-Ländern. Bei 43 Prozent der Hochschulen hat die absolute Zahl der Studierenden aus dem Ausland sogar deutlich zugenommen.



Mehr als die Hälfte der internationalen Bewerber kam dabei aus lediglich sieben Ländern, darunter China, die USA und Indien (siehe Grafik). Insbesondere die Bewerberzahlen aus den Vereinigten Staaten sind stark gestiegen, nach Informationen der BBC um rund 50 Prozent. Ein Grund dafür ist, dass die Gebühren der britischen Hochschulen im Vergleich zur US-Konkurrenz günstig sind.

International profitieren die britischen Business-Schools zudem vom guten Ruf des britischen Bildungssystems. Universitäten wie Oxford und Cambridge oder die London School of Economics genießen weltweiten Exzellenzstatus, der auf den gesamten Bildungssektor abstrahlt. 77 Prozent der Bewerber lassen sich laut UCAS bei ihrer Studienentscheidung vom Ruf des jeweiligen Bildungssystems leiten. Experten gehen davon aus, dass die Bewerberzahlen an britischen Hochschulen bis zum Jahr 2026 um rund 46 Prozent zulegen werden. „Das Interesse für ein Studium in Großbritannien wird in den kommenden zehn Jahren weiterhin nachhaltig wachsen“, sagt Clare Marchant von UCAS.

Inzwischen zeigt sich auch die Regierung in London weniger hartleibig als unmittelbar nach dem Brexit. Ursprünglich sollten internationale Studenten nach ihrem Abschluss nur noch zwei Monate im Land bleiben dürfen. Jetzt gibt es wieder ein Visum, das es ihnen ermöglicht, bis zu zwei Jahre dranzuhängen, um Berufserfahrung zu sammeln. Angekündigt ist außerdem ein weiteres Visa-Programm für die Absolventen internationaler Spitzenuniversitäten, wenn diese in Großbritannien leben und arbeiten wollen.

Aufgeben wollen die britischen Business-Schools den EU-Markt nicht

Das käme auch den britischen Hochschulen zugute, sagt Bill Peng, stellvertretender Dekan der University of Exeter Business School: „Es wäre eine klare Botschaft, dass Großbritannien als führendes internationales Zentrum für Wissenschaft und Technologie weiterhin wächst.“ Zu den Hochschulen, die von dem neuen Programm profitieren sollen, zählt unter anderem die Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Auch wenn der Brexit ihnen das Geschäft erschwert hat: Aufgeben wollen die britischen Business-Schools den EU-Markt auf keinen Fall. Sie gehen davon aus, dass sich sowohl die Bewerber als auch die Hochschulen auf die neuen administrativen Hürden einstellen und lernen, damit umzugehen. Die University of Exeter Business School verzeichnete nach eigenen Angaben bei ihren Masterstudiengängen sogar ein Plus bei Bewerbern aus der EU. „Wir sind trotz allem Europäer und begrüßen Studierende aus Europa“, sagt Wirtschaftsprofessor Peng.

Die Bayes Business School arbeitet daran, den Negativtrend aus 2021 umzukehren. „Wir sind dabei, über Social Media und andere Marketingaktivitäten vermehrt auf potenzielle Bewerber aus der EU zuzugehen“, sagt Simone Krummaker. Um die höheren Studiengebühren abzufedern, habe die Hochschule ein umfangreiches Stipendienprogramm aufgelegt.

Denn dauerhaft wollen und können sich die britischen Unis nicht darauf verlassen, dass Zuwächse aus anderen Erdteilen den Rückgang an Studierenden aus der EU ausgleichen. So gilt als ein wichtiger Grund für den Zuwachs an Bewerbern aus Asien und den USA in den vergangenen Jahren die Politik des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Ein MBA-Studium in den USA schien vielen damals wenig attraktiv zu sein. Doch diese Wahrnehmung hat sich seit dem Wahlsieg Joe Bidens geändert. Die Antwort auf die Frage, wie sich das in den Bewerberzahlen an britischen Business-Schools niederschlägt, steht noch aus.

