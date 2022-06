McKinsey-Studie Ein Drittel mehr Gehalt mit einem Jobwechsel – wie Sie Ihr Lebenseinkommen maximieren

Wer häufig den Job wechselt, kriegt mehr Gehalt, zeigt die Analyse von einer Million Lebensläufen. Wer sich das traut, sollte bewusst hoch stapeln.

Mutig sein – das zahlt sich beim Jobwechsel aus. (Foto: mauritius images) Kopfsprung ins kalte Wasser

Düsseldorf. Dieser Artikel erschien zuerst am 03.06.22 um 03:06 Uhr Wer freiwillig und über die eigene Komfortzone hinaus seinen Job wechselt, kann in Deutschland mit durchschnittlich einem Drittel mehr Gehalt rechnen. Das legt eine Studie der Strategieberatung McKinsey nahe, die dem Handelsblatt vorab vorlag.

Demnach ist das Gehaltssteigerungspotenzial dann besonders groß, wenn im neuen Job viele Fähigkeiten hinzugelernt werden müssen. „Wir sehen, dass, wer in regelmäßigen Abständen mutig und sinnvoll den Job wechselt, eine deutlich steilere Karriere- und Gehaltsentwicklung hinlegt“, sagt Angelika Reich, Partnerin im Wiener McKinsey-Büro und Co-Autorin der internationalen Studie mit dem Titel „Human Capital At Work: The Value of Experience“.

Deutschlands Durchschnittsbeschäftigter wechselt demnach binnen zehn Jahren zwei bis vier Mal den Job und bekommt pro Station fünf Prozent mehr Gehalt. Darunter fallen interne wie externe Wechsel, aber auch unfreiwillige Veränderungen, etwa nach Arbeitslosigkeit.

