Es lohnt sich, auch kleine Meilenwerte zu sammeln – und das jeden Tag, nicht nur beim Fliegen. So lassen sich beim Einlösen Hunderte bis Tausende Euro sparen.

Jede Meile mitnehmen, am Boden und in der Luft. (Foto: Getty Images) Lufthansa-Maschinen in München

Rom Seit ich in Italien lebe, fliege ich kaum noch. Die Bahn hier ist so schnell, modern und günstig, dass sich Fliegen nur lohnt, wenn man nach Sizilien und Sardinien muss. Habe ich deshalb aufgehört mit dem Meilensammeln? Auf gar keinen Fall! Ich sammle weiter jeden Tag – und das ganz nebenbei.

Beispiele gefällig? Vor Kurzem habe ich in einem Melia-Hotel übernachtet. Gutschrift bei Lufthansas Programm Miles & More: 773 Prämienmeilen. Oder der letzte Trip nach Florenz, eine Automiete bei Sixt: 500 Meilen. Es funktioniert aber nicht nur beim Reisen, sondern auch beim Eisessen, im Supermarkt oder im Restaurant: Ich zahle fast alle Ausgaben per Kreditkarte, die mir bei jedem Umsatz Meilen bringt – und mich damit näher an den nächsten Freiflug.

