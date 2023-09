 Merck: Pharma-Konzern unterstützt Kinderwunschbehandlungen von Angestellten

Berlin Hormonbehandlung, Samenspende, künstliche Befruchtung: Eine Kinderwunschbehandlung ist nicht nur emotional belastend, sondern auch teuer. Je nachdem, wie lange der Erfolg auf sich warten lässt, fallen Kosten von mehreren tausend Euro an. Die Krankenkassen übernehmen zwar einen Teil – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Gesetzliche Kassen zahlen etwa nur, wenn das Paar verheiratet ist.

Ein unerfüllter Kinderwunsch betrifft viele. Laut Familienministerium ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos, weltweit ist es laut Weltgesundheitsorganisation sogar jedes siebte.

In den USA bieten deshalb immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitenden sogenannte Fertility Benefits an, also Unterstützung bei der Kinderwunschbehandlung. Dazu gehören zum Beispiel die Tech-Unternehmen Apple und Google – und auch der deutsche Chemie- und Pharmariese Merck.

Ab Oktober will Merck die Zusatzleistung in acht weiteren Ländern einführen – unter anderem in Deutschland. Das Angebot umfasst zum Beispiel finanzielle Unterstützung bei Fruchtbarkeitstests, Hormontherapien oder In-Vitro-Behandlungen. Dabei wird die Eizelle außerhalb der Gebärmutter befruchtet und später wieder eingesetzt.

Zudem will Merck auch rund um das Thema Fruchtbarkeitsstörungen informieren. „Wir sind ein Familienunternehmen und zudem Weltmarktführer für Fruchtbarkeitsbehandlungen“, sagt Khadija Ben Hammada, globale Personalchefin von Merck. Da liege es nahe, auch die eigenen Mitarbeitenden bei unerfülltem Kinderwunsch zu unterstützen. Neben Deutschland führt das Pharmaunternehmen das Programm auch in Großbritannien, China, Indien, Taiwan, Brasilien, Mexiko und der Schweiz ein.

Wie hoch die maximale Summe ist, die übernommen wird, behält Merck für sich. Der Betrag variiere von Land zu Land je nach den örtlichen Begebenheiten. Insgesamt würden aber Kosten im fünfstelligen Bereich übernommen.

Anders als bei den Krankenkassen gilt das Angebot des Dax-Konzerns unabhängig vom Familienstand und kann auch von der Partnerin oder dem Partner der Mitarbeitenden genutzt werden. Ähnliche Programme gibt es bereits nicht nur in den USA, sondern auch in Japan und Kanada.

40 Prozent der US-Unternehmen unterstützen bei Fruchtbarkeitsbehandlungen

Während Fertility Benefits in den USA bereits weit verbreitet sind – laut der International Foundation of Employee Benefit Plans unterstützen dort rund 40 Prozent aller Unternehmen ihre Mitarbeitenden finanziell bei Kinderwunschbehandlungen –, gibt es in Deutschland erst wenige Unternehmen mit solchen Angeboten. Die Unternehmensberatung Kearney kündigte im Juni an, künftig bis zu 40.000 Euro der Kosten für ihre Mitarbeitenden übernehmen zu wollen. Die gleiche finanzielle Unterstützung erhalten Paare, die ein Kind adoptieren wollen.

Dabei sei ungewollte Kinderlosigkeit ein sehr präsentes Thema in der Mitte der arbeitenden Bevölkerung, sagt Florian Mann. Er hat vor sechs Jahren die Plattform Fertila gegründet, die rund um das Thema Kinderwunsch informiert. Er sieht viele Vorteile, wenn Unternehmen ihre Mitarbeitenden mit Fertility Benefits unterstützen.

„Wir sind ein Familienunternehmen und zudem Weltmarktführer für Fruchtbarkeitsbehandlungen.“ (Foto: Merck) Khadija Ben Hammada, globale Personalchefin von Merck

„Je nach Versicherung und Bundesland zahlen Frauen und Paare zum Teil erhebliche Summen oder sogar die gesamte Behandlung selbst“, sagt Mann. Für eine erfolgreiche Schwangerschaft seien im Durchschnitt drei Versuche nötig, die je nach Behandlungsmethode zwischen 500 und 5000 Euro kosten.

Will eine Frau ihre Eizellen ohne medizinischen Grund einfrieren lassen, um zu einem späteren Zeitpunkt Kinder zu bekommen, muss sie laut Mann mit rund 2000 Euro und einer jährlichen Lagerungsgebühr von etwa 400 Euro rechnen.

Homosexuelle und unverheiratete Paare benachteiligt

Die Krankenkassen in Deutschland müssen mindestens 50 Prozent der Kosten übernehmen. Das ist allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft. Nicht nur müssen die Paare verheiratet sein, sie dürfen auch nur ein bestimmtes Alter haben. Bei Frauen liegt die Grenze meist bei 40 Jahren, bei Männern bei 50. In einigen Bundesländern gibt es zwar auch staatliche Unterstützung. Aber auch diese ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und mit verschiedenen Bedingungen verbunden. Queere Paare müssen zum Beispiel ihre Kinderwunschbehandlung oft komplett aus eigener Tasche bezahlen.

Diese Kosten übernehme dann teilweise oder ganz der Arbeitgeber, der Fertility Benefits anbietet, erklärt Fertila-Gründer Mann. Das habe auch Vorteile für die Unternehmen selber: Gerade karriereorientierte Frauen und Paare würden sich früher mit dem Thema Fruchtbarkeit und Familienplanung beschäftigen. Arbeitgeber machen sich durch solche Angebote attraktiver, weil sie sich so klar zum Thema Familienplanung bekennen.

„Unternehmen setzen damit ein Zeichen“, sagt auch Katharina Wrohlich. Die Ökonomin leitet die Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Gut ausgebildete Fachkräfte seien immer schwerer zu finden. Arbeitgeber probierten daher verschiedenste Instrumente aus, um attraktiv zu bleiben, so Wrohlich.

Familienfreundlichkeit wird immer attraktiver

Dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu einem immer wichtigeren Faktor bei der Wahl des Arbeitgebers wird, zeigt auch ein aktueller Bericht des Bundesfamilienministeriums: Drei von vier Unternehmen berücksichtigen das Thema Vereinbarkeit in ihren Strategien zur Fachkräftesicherung.

Flexible Arbeitszeiten, Angebote zur Kinderbetreuung, Väterförderung – all das trägt zur Arbeitgeberattraktivität bei. Und auch Paare bei ihrem Kinderwunsch zu unterstützen, könne eine Möglichkeit sein, sich als familienfreundliches Unternehmen zu positionieren, sagt Wrohlich.

Die Ökonomin ist jedoch skeptisch, ob das Angebot von den Mitarbeitenden angenommen wird. Denn Familienplanung sei etwas sehr Privates. Bislang schreckten Frauen eher davor zurück, ihren Kinderwunsch mit dem Arbeitgeber zu besprechen – aus Angst vor beruflichen Nachteilen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Gewerkschaft Verdi sowie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wollten sich auf Anfrage des Handelsblatts nicht zu dem Thema äußern.

Bei Merck ist man jedenfalls nicht der Meinung, dass man sich als Arbeitgeber zu sehr in das Privatleben der Beschäftigten einmischt. „Die Mitarbeitenden entscheiden sich freiwillig dafür, uns als Arbeitgeber in ihre Familienplanung einzubeziehen“, sagt Personalchefin Khadija Ben Hammada.

Das Programm unterliege strengen Richtlinien. Niemand außer den Personalverantwortlichen, die das Angebot betreuen, erfahre vom Kinderwunsch der teilnehmenden Mitarbeitenden. „Weder der Vorgesetzte noch die Kollegen“, sagt Ben Hammada. „Das wird absolut vertraulich behandelt.“

Junge Arbeitnehmer wünschen sich Unterstützung bei unerfülltem Kinderwunsch

Als große Tech-Unternehmen wie Google und Apple vor einigen Jahren bekannt gaben, die Kosten für das Einfrieren von Eizellen ihrer Mitarbeiterinnen zu übernehmen, wurde Kritik laut, dass damit Druck auf weibliche Angestellte ausgeübt werde, zu einem für das Unternehmen günstigen Zeitpunkt Kinder zu bekommen. „Wir drängen keine Frau, ihre Eizellen einzufrieren“, sagt Ben Hammada dazu. „Wir bieten lediglich an, sie dabei zu unterstützen.“

Der Reproduktionsmediziner Jörg Puchta vom Kinderwunschzentrum an der Oper in München sieht diese Gefahr ebenfalls nicht. „Fertility Benefits sind genau das, was der Name sagt – nämlich Benefits“, sagt er. Also freiwillige Leistungen für selbstbestimmte Menschen. Umfragen würden zeigen, dass immer mehr junge Arbeitnehmer eine Kostenbeteiligung des Arbeitgebers an möglichen Kinderwunschbehandlungen wünschen oder zumindest befürworten. Noch sinnvoller wäre laut Puchta aber eine einheitliche gesetzliche Regelung, die die Ungleichbehandlung von Paaren mit Kinderwunsch beendet.

