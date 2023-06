 Mobbing vom Chef: Wie Sie sich gegen Bossing wehren

Düsseldorf „Ich erinnere mich an den Fall einer Führungsperson, die sehr erratisch war und oft emotional reagiert hat“, sagt Sebastian Reiche. Der Vorgesetzte habe E-Mails nur in Großbuchstaben geschrieben. Teammitglieder machte er wegen minimaler Fehler oder zum Beispiel wegen schwächerer Verkaufszahlen klein. Ein klarer Fall von Bossing, sagt Reiche. Er berät Start-ups in HR-Fragen und lehrt als Managementprofessor an der IESE Barcelona.

Dahinter steckt eine perfide Art von Mobbing im Job. Täter sind jene, die in der Unternehmenshierarchie über ihren Opfern stehen: Chefinnen und Chefs. Das macht es für Betroffene auch so schwierig, sich zu wehren. Doch es gibt Strategien, die helfen.

Die Gründe für den Machtmissbrauch durch Führungspersonen sind vielfältig. „Eine wichtige Erklärung ist der Schutz des eigenen Selbstwertgefühls“, sagt Dieter Zapf. Der Professor am Lehrstuhl Arbeits- und Organisationspsychologie an der Frankfurter Goethe Universität forscht seit den Neunzigerjahren zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz.

Bossing: Warum mobbt mich der Chef?

Die Vorgesetzten würden sich in ihrer Ehre gekränkt, gedemütigt oder respektlos behandelt fühlen. Etwa, wenn der Chef sich für einen Excel-Profi hält, sein Angestellter ihm aber das Gegenteil klarmacht. Zum anderen spiele soziale Inkompetenz eine Rolle. „Es gibt Leute, die denken sich einfach nichts dabei, wenn sie ihren Angestellten vor der versammelten Belegschaft fertigmachen“, erklärt Zapf.

In anderen Fällen sichere Bossing nach Ansicht der Führungskraft die eigene Position im Unternehmen. „Das bezeichnet man auch als mikropolitisches Verhalten – wenn es um Machtfragen geht“, fasst es Zapf zusammen.

Meistens beginnen die Schikanen, wenn ein neuer Angestellter oder Vorgesetzter in die Firma kommt. Der Chef oder die Chefin versuche sich durch das Mobben, als vermeintlich starke Führungsperson in der neuen Situation zu etablieren, erklärt Fabiola H. Gerpott. Sie leitet an der WHU Otto Beisheim School of Management den Lehrstuhl für Führung. Manchmal diene das Verhalten nur dazu, einen bestimmten Mitarbeiter loszuwerden, dem aus arbeitsrechtlichen Gründen nicht gekündigt werden kann. Er oder sie werde so zu einem „freiwilligen“ Abgang gebracht, sagt Gerpott.

Bossing am Arbeitsplatz: Was Sie gegen Mobbing tun können

Oft schweigen Betroffene, weil sie die Schuld bei sich selbst suchen. Kollegen, die Bossing beobachten, hätten oft Angst, sich die eigene Karriere zu verbauen, und schweigen, ergänzt die Wirtschaftswissenschaftlerin

>> Lesen Sie auch: Praxistipps zum Konfliktmanagement am Arbeitsplatz

Etwa 30 Prozent der deutschen Berufstätigen haben solche Demütigungen am Arbeitsplatz erlebt, wie aus einer Statista-Umfrage in Kooperation mit Yougov unter mehr als 2000 Angestellten aus dem Jahr 2021 hervorgeht. Mehr als die Hälfte der Betroffenen gab laut dem „Bündnis gegen Cybermobbing“ ihre Vorgesetzten als Täter an.

Wenn das Verhalten länger als ein halbes Jahr andauert, sprechen Fachleute wie Dieter Zapf von Bossing. Ihnen kommt das aus Ihrem Arbeitsalltag bekannt vor – Sie wollen oder können aber nicht kündigen? Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten, sich gegen mobbende Vorgesetzte zu wehren. Welche das sind, hat das Handelsblatt bei Sebastian Reiche nachgefragt.

1. Dokumentieren Sie die Schikanen Ihres Chefs

Sein Rat an Betroffene: „Es klingt banal, aber Sie sollten so viele Daten wie möglich sammeln.“ Essenziell sei das spätestens, wenn man arbeitsrechtliche Schritte einleiten wolle. Im Anfangsstadium des Bossings kann eine gute Dokumentation den Betroffenen zudem helfen, ein Gefühl für die Lage zu bekommen.

Viele würden eine Bossing-Situation zu lange tolerieren, ehe sie handeln. „Sie glauben, eine aggressive E-Mail mit persönlichen Anfeindungen sei eben der Umgangston des Vorgesetzten.“ Hilfreich sind handfeste Beweise wie Slack-Nachrichten, Chats auf WhatsApp, E-Mails oder Protokolle von Videocalls, die das Verhalten des Chefs dokumentieren.

2. Suchen Sie Vertraute, wenn Sie von Bossing betroffen sind

Das können Kolleginnen oder Kollegen sein, Freunde oder Bekannte, sagt Sebastian Reiche. Sie sollten nicht im eigenen Team arbeiten, sondern eine Distanz zum Vorgesetzten haben. „So können Sie Arbeitssituationen und -umfelder vergleichen“, meint der Berater.

3. Seien Sie bei Bossing vorsichtig mit direkter Ansprache

Schwierig sei es jedoch, die Führungskraft direkt anzusprechen. Entweder reagiert sie nicht oder entschuldigt sich zwar nach einer öffentlichen Entgleisung. Ein anschließender Dialog vonseiten der Mitarbeiter schaffe aber meistens keine Abhilfe, im Gegenteil, so Reiche: „Das Verhalten der Führungskraft wiederholt sich“ – oder könne noch schlimmer werden.

4. Geben Sie Mikro-Aggressionen vom Chef keine Chance

Sogenannte Mikro-Aggressionen seitens des Chefs sind die Vorboten von Bossing. Sebastian Reiche nennt als Beispiele:

ständiges Zuspätkommen

systematische Terminabsagen oder Versetzen

aggressive Kommunikation via E-Mail (nur Großschreibung, viele Ausrufezeichen, kurze Befehlssätze oder persönliche Kommentare)

Ihre Ideen werden vom Chef verwendet, aber nicht als Ihre deklariert

unrealistische Deadlines, schlechte Arbeitsbedingungen oder viel Workload

Insofern sei es wichtig, schnell zu reagieren. „Sanktionieren ist effektiver als Verzeihen“, rät Reiche. Machen Sie klar, dass der Tonfall in der E-Mail falsch war, Sie verletzt hat und dass Sie sich an die HR wenden werden. Auch sollten Sie mitteilen, wenn Sie sich unfair behandelt fühlen, die Deadline nicht einzuhalten ist oder Sie die Aufgabenmenge so nicht bewältigen können.

5. Setzen Sie in den ersten 100 Tage im neuen Job Grenzen

„Wenn das seit über einem Jahr läuft, wird es immer schwerer für Sie, sich zu wehren, weil sich bestimmte Verhaltensweisen im Verhältnis mit Ihrem Chef etabliert haben“, erklärt der Berater. Die ersten hundert Tage seien entscheidend. Unterbinden Sie problematische Routinen, sagen Sie, was Sie stört, und machen Sie Vorschläge, wie es besser laufen könnte. Gespräche mit anderen oder der Personalabteilung können Veränderungen in der Unternehmenskultur bewirken.

6. Kennen Sie die Anlaufstellen in Ihrem Unternehmen

„In den meisten Fällen ist die HR-Abteilung der richtige Ansprechpartner“, sagt Reiche. Die Personalabteilung habe oft einen größeren Einfluss auf das Verhalten des Vorgesetzten als ein einzelner Angestellte. Durch diesen Schritt können Konsequenzen für den Chef entstehen, etwa im Hinblick auf eine Beförderung.

>> Lesen Sie auch: So blenden Chefs ihre Angestellten

Bei systematischen Mobbingfällen sollte der Betriebsrat mit einbezogen werden. In größeren Unternehmen und Konzernen gibt es Clearingstellen und Diskriminierungsbeauftragte, die Lösungen finden. Immer häufiger, so Reiche, gebe es auch anonyme Kontaktmöglichkeiten. So können Sie das Fehlverhalten Ihres Vorgesetzten auch melden und Lösungen gefunden werden, wenn Sie sich etwa aus Angst vor möglichen Karrierekonsequenzen nicht trauen, den direkten Kontakt zu suchen.

Alternativ: Sollten Sie sich aus Angst vor möglichen Konsequenzen für Ihre Karriere nicht trauen, das Bossing Ihres Chefs direkt bei den Anlaufstellen zu melden, hat Fabiola Gerpott einen weiteren Rat: Suchen Sie sich Unterstützung von Personen, die das Mobbing beobachtet haben. Sie können bei Bedarf für Sie aussagen.

7. Schlagen Sie ein Coaching oder eine Mediation vor

Reiche rät Bossing-Opfern, die Umstände mit in Betracht zu ziehen. Trete das toxische Verhalten nur in Stresssituationen wie in einer Projektendphase auf, könne ein Coaching hilfreich sein. Dort könnten Vorgesetzter und Angestellte Strategien entwickeln, Bossing in Zukunft zu vermeiden.

8. Machen Sie sich Gedanken über Ihre Zukunft im Unternehmen

Wenn Sie nicht direkt kündigen können oder wollen, kann es sinnvoll sein, Alternativen in der Firma auszuloten. „Das können Überlegungen sein, ob es eine andere Abteilung gibt, in der ich mit meinem ehemaligen Chef nicht in Kontakt komme“, sagt Sebastian Reiche.





9. Bossing am Arbeitsplatz: Kündigen Sie, wenn nichts mehr geht!

In manchen Fällen kann es die richtige Entscheidung sein, das Unternehmen zu verlassen. „Für viele ist ein klarer Cut notwendig“, sagt der Unternehmensberater. Wann, das hänge von der persönlichen Situation ab. „Deshalb ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, wie man die Situation wahrnimmt. Hat sie sich verschlimmert? Ändert sich etwas? Wie lange geht das schon? Bin nur ich betroffen oder auch andere?“

Ebenso sollte das individuelle Stressempfinden berücksichtigt werden. „Wenn es zu gesundheitlichen Einschränkungen kommt, ist es schon zu spät“, so Reiche. Spätestens dann sollten Sie die Reißleine ziehen und das Unternehmen verlassen.

Mehr: Selbstzweifel im Job – in neun Schritten zu mehr Selbstbewusstsein

Erstpublikation: 05.06.2023, 14:52 Uhr.