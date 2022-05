Mobilität In diesen Jobs haben Sie die besten Chancen auf einen Dienstwagen

Der Dienstwagen war totgesagt – doch mittlerweile steigt die Zahl der Unternehmen wieder, die damit Kandidaten locken wollen. In welchen Branchen er besonders oft gestellt wird.

Moderne Mobilitätskonzepte beinhalten nicht nur Dienstwagen, sondern bieten auch Alternativen wie Bahntickets oder ein Jobrad. (Foto: dpa) Dienstwagen

Düsseldorf Ein teurer Dienstwagen galt für Arbeitnehmer lange Zeit als Statussymbol. Doch in Zeiten stetig steigender Anforderungen an Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit schien er zuletzt an Bedeutung zu verlieren. Eine aktuelle Auswertung der Jobplattform Indeed zeichnet nun allerdings ein anderes Bild. Die Anzahl der Unternehmen, die in Stellenausschreibungen mit einem Auto als Zusatzleistung werben, ist demnach in den vergangenen drei Jahren sogar gestiegen.

Rund 30.000 Jobangebote, in denen Dienstwagen Erwähnung finden, erscheinen bei Indeed durchschnittlich jeden Monat. Damit hat sich der Anteil der Ausschreibungen, in denen ein Dienst- oder Firmenwagen als Incentive erwähnt wird, in den vergangenen drei Jahren fast verdoppelt. Die Analyse zeigt zudem, in welchen Berufsfeldern Arbeitgeber am häufigsten ein Auto stellen.









