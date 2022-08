Narzissmus im Job Acht Anzeichen, an denen Sie narzisstische Chefs erkennen – und wie Sie mit ihnen umgehen

Selbstverliebte Menschen schaffen es auffallend häufig in Führungspositionen. Wie Sie Narzissten entlarven und die Zusammenarbeit trotzdem gelingen kann.

Mit Narzissten zusammenzuarbeiten ist für Kollegen und Kultur eine Herausforderung. Manager rückt Krawatte zurecht

Düsseldorf Narzisstische Züge trägt jeder Mensch in sich. Wer nach Aufmerksamkeit, Anerkennung und Bewunderung strebt, macht das in erster Linie zum Selbsterhalt. In manchen Fällen ist der Drang danach allerdings derart hoch, dass Außenstehende leiden. Dann sprechen Psychologen von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Menschen mit dieser Persönlichkeitsstruktur häufiger in Führungspositionen landen als andere. Doch woran erkennt man narzisstische Chefs? Und lässt sich überhaupt mit ihnen zusammenarbeiten?

Die Antworten darauf kennt der Organisationspsychologe Tomas Chamorro-Premuzic. Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich mit Personal- und Führungskräfteentwicklung. Diese acht Anzeichen sprechen laut dem Experten für einen narzisstischen Chef:

Narzissten erkennen: Acht Anzeichen für selbstverliebte Chefs

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen