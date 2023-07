 Neben dem Elterngeld: Diese finanziellen Leistungen stehen Eltern noch zu

Düsseldorf Ein Vorhaben der Ampelkoalition sorgt seit Anfang Juli für viele Diskussionen: Das Familienministerium soll auf Anweisung von Bundesfinanzminister Christian Lindner 500 Millionen Euro einsparen. Ein Hebel, um das zu erreichen: eine Streichung des Elterngelds für Topverdiener. Die Einkommensgrenze für die Sozialleistung soll gesenkt werden, sodass weniger Eltern einen Anspruch auf Elterngeld hätten. Konkret betrifft das 60.000 Paare in Deutschland: Menschen, die gemeinsam auf ein Jahresbruttoeinkommen von mehr als rund 177.000 Euro kommen.

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation werden parallel dazu die Lebenshaltungskosten teurer – und damit auch die Ausgaben für Kinder. Erhebungen des Statistischen Bundesamts zeigen: Eltern wenden im Schnitt mehr als ein Fünftel ihrer Gesamtausgaben für ihren Nachwuchs auf.

Wie und wo aber bekommen Eltern auch über das Elterngeld hinaus finanzielle Unterstützung? Das Handelsblatt skizziert mithilfe von Experten acht Optionen – vom Kinderzuschlag bis zum Unterhaltsvorschuss.

Das Kindergeld soll die Grundversorgung des Kindes sicherstellen. Eltern oder andere Personen, die das Kind betreuen und bei denen es lebt, erhalten 250 Euro pro Monat und Kind – mindestens bis zur Volljährigkeit. „Das Kindergeld wird bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit beantragt“, sagt Susanne Eikemeier, eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit.

Anstelle des Kindergelds werden bei einigen Eltern bestimmte Steuerfreibeträge berücksichtigt. Im Rahmen der sogenannten Günstigerprüfung prüft das Finanzamt automatisch, ob der Steuerzahler vom Kindergeld oder von den steuerlichen Freibeträgen mehr profitiert. Gerade bei Besserverdienenden lohnen sich die Freibeträge oft mehr.

>> Lesen Sie auch: Mit diesen sechs Steuertipps retten Sie Ihre Abfindung vor dem Fiskus

2. Kinderzuschlag

Reicht das elterliche Einkommen nicht für die ganze Familie, sollten Eltern prüfen, ob sie Anspruch auf einen Kinderzuschlag haben. Dieser wurde zum 1. Januar 2023 auf monatlich bis zu 250 Euro pro Kind erhöht. Üblicherweise erhalten Sie ihn für sechs Monate. Ist der Bewilligungszeitraum abgelaufen, müssen Sie Kinderzuschlag neu beantragen.

Beantragen können Eltern oder Sorgeberechtigte ihn über die Familienkasse. „Wir empfehlen, den Kinderzuschlag auf jeden Fall zu beantragen, auch wenn man nur einen Euro bekommt, weil man als Kinderzuschlagsempfänger bei der Kommune noch weitere Leistungen beantragen kann“, so Susanne Eikemeier von der Bundesagentur für Arbeit. Wenn Sie wissen möchten, ob Sie einen Anspruch auf die Leistung haben könnten, nutzen Sie den KiZ-Lotsen der Bundesagentur für Arbeit.

3. Leistungen für Bildung und Teilhabe („Bildungspaket“)

Wer Kinderzuschlag, Bürgergeld und/oder Wohngeld bezieht, kann Geld- oder Sachleistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT-Paket) beantragen. Anspruchsberechtigte Personen erhalten beispielsweise einen Zuschuss zum Mitgliedsbeitrag im Sportverein, zu den Kosten für Nachhilfe oder eine jährliche Pauschale für den Schulbedarf des Kindes.

„Das BuT-Paket ist eine kommunale Leistung, die vom Jobcenter ausgezahlt wird“, sagt Eikemeier. Eltern sollten sich daher direkt an das Jobcenter wenden und ihren Anspruch klären.





4. Elterngeld

Es gibt zwei Varianten des Elterngelds: das Basiselterngeld und das sogenannte Elterngeld Plus. „Das Basiselterngeld beträgt mindestens 300 und höchstens 1800 Euro“, sagt Michael Tell von der Beratung Elterngeld.net. „Die Höhe richtet sich nach dem Einkommen im Bemessungszeitraum. Das sind bei abhängig Beschäftigten ohne selbstständige Nebentätigkeit die letzten zwölf vollen Kalendermonate vor Beginn des Mutterschutzes beziehungsweise bei Vätern vor der Geburt des Kindes.“

Nun gibt es einige Elternteile, die die Steuerklasse wechseln, damit der Partner, der länger Elterngeld beantragt, mehr Elterngeld erhält. Nicht nur diesen Personen rät Tell, sich frühzeitig mit dem Thema Elterngeld und Elternzeit auseinanderzusetzen. Vor allem das Thema Partnerschaftsbonus sollte in einer individuellen Beratung geklärt werden.

>> Lesen Sie auch: 67.000 Euro Einstiegsgehalt, trotzdem kaum Bewerber – Was ESG-Manager gerade so begehrt macht

Außerdem: „Wenn nach dem ersten das zweite Kind kommt, sind Personen oft überrascht“, so Tell. „Wenn Frauen drei Jahre Elternzeit nehmen und im dritten Jahr wieder schwanger werden, bekommen sie meist nur den Mindestbetrag, also 300 Euro Basiselterngeld“, sagt der Experte. Denn die Elternzeit wird bei der Bemessungsgrundlage nicht ausgeklammert. Da einige nur ein Jahr Elterngeld beziehen, aber noch zwei weitere Jahre in Elternzeit sind, erzielen sie kein Einkommen.

Neben dem Basiselterngeld gibt es das Elterngeld Plus, das doppelt so lang bezogen werden kann, aber nur halb so hoch ist wie das Basiselterngeld. „Derzeit liegt es zwischen 150 und 900 Euro“, sagt der Experte. „Das Elterngeld Plus eignet sich für Eltern, die etwas dazuverdienen möchten. Während des Bezugs dürfen sie maximal 32 Stunden arbeiten.“

Wer vor dem Elterngeldbezug mehr als 32 Stunden gearbeitet hat, muss Elternzeit nehmen. Diese ist beim Arbeitgeber zu beantragen, das Elterngeld bei den Elterngeldstellen. Übrigens: Wer sich einen ersten Überblick über die mögliche Höhe des Elterngelds verschaffen möchte, kann den Elterngeldrechner des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nutzen.





5. Mutterschaftsgeld

Gesetzlich versicherte Arbeitnehmerinnen mit Anspruch auf Krankengeld erhalten das Mutterschaftsgeld über ihre Krankenkasse – zumindest zum Teil. Dazu muss das entsprechende Formular der Krankenkasse ausgefüllt und eine Bescheinigung des Arztes über den voraussichtlichen Entbindungstermin vorgelegt werden.

„Von der Krankenkasse gibt es in der Regel 13 Euro kalendertäglich“, sagt Michael Tell. Den Rest stockt der Arbeitgeber auf, „sodass die Frauen in etwa auf das Einkommen kommen, das sie in den letzten drei vollen Monaten vor Beginn des Mutterschutzes hatten.“

Das Mutterschaftsgeld ist an die Mutterschutzfristen gebunden, die „sechs Wochen vor der Geburt und acht Wochen nach der Geburt betragen, bei Früh- oder Mehrlingsgeburten und wenn das Kind eine Behinderung hat, zwölf Wochen.“

>> Lesen Sie auch: 50 Jobs, die sich durch Künstliche Intelligenz verändern

Frauen, die nicht gesetzlich krankenversichert sind, etwa Minijobberinnen, können sich an das Bundesamt für Soziale Sicherung wenden. „Das Bundesamt zahlt pauschal 210 Euro für den gesamten Mutterschutz aus, also für die Zeit vor und nach der Geburt des Kindes“, sagt Tell. Beamtinnen dagegen müssen sich keine Sorgen über finanzielle Einbußen machen: „Sie erhalten eine Bezügefortzahlung in Höhe der Bezüge, die sie vor dem Mutterschutz hatten.“

6. Familienleistungen aus dem Ausland

Dieser Anspruch hängt davon ab, wo man sich vor der Schwangerschaft aufgehalten hat, sagt Tell. Innerhalb der EU gibt es unterschiedliche Regelungen. In den MISSOC-Tabellen kann man nachsehen, welche Leistungen wie angerechnet werden. „Insgesamt ist das sehr kompliziert“, so der Experte. „Dauer, Anrechnung und Höhe sind unterschiedlich und hängen von den individuellen Voraussetzungen ab.“

7. Unterhaltsvorschuss

Alleinerziehende im steuerrechtlichen Sinne können den Unterhaltsvorschuss in Anspruch nehmen“, sagt Claudia Heltemes. Wer ihn erhalten möchte, muss sich in Heltemesʼ Bundesland, Rheinland-Pfalz, an das zuständige Jugendamt wenden. Achtung: „Die Zuständigkeiten können von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein.“ Heltemes rät deshalb, sich an eine der Beratungsstellen aus dem sozialrechtlichen Bereich zu wenden, wie etwa Caritas, Diakonie oder Pro Familia.

8. Bundesstiftung Mutter und Kind

Diese Stiftung hilft Menschen mit geringem Einkommen. „Um Leistungen zu erhalten, muss ein Antrag über eine Schwangerenberatung gestellt werden“, sagt Heltemes. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Bundesländern. „Ein Antrag ist möglich, wenn das Einkommen unter dem 1,5-Fachen des Bürgergelds, bei Alleinerziehenden unter dem Zweifachen des Bürgergeldsatzes liegt, jeweils bezogen auf die Regelsätze“, erklärt die Expertin.

Mehr: Bei diesen Phrasen vom Chef sollten Arbeitnehmer hellhörig werden

Erstpublikation: 10.07.2023, 12:46 Uhr.