 Nebenjob: Dieser Chef ermutigt seine Mitarbeiter zu Zweitjobs

Berlin Der frühere Vertriebsleiter von Talentsconnect hat zwei Tage in der Woche eine Fußballmannschaft trainiert. Die Marketingchefin bildete sich nebenbei zur Coachin weiter. Das ist gewollt: Bei dem Kölner Start-up entscheiden die Mitarbeiter einmal im Quartal, ob sie drei, vier oder fünf Tage pro Woche arbeiten wollen.

Die restliche Zeit können sie für Freizeit oder Familie nutzen – oder, was Gründer Robin Sudermann am liebsten ist, für ein eigenes Projekt neben dem Hauptjob. „Mein Ziel war es immer, den Unternehmergeist meiner Mitarbeiter zu wecken“, sagt er. Nicht jeder müsse gründen, aber es sei ihm wichtig, dass sich seine Angestellten Inspiration von außen holen.

Studien zeigen, dass es tatsächlich durchaus förderlich sein kann, wenn Mitarbeiter neben ihrem Hauptjob noch etwas anderes machen. Das Handelsblatt erklärt, welche Vorteile eine Nebentätigkeit für Arbeitnehmer und Chefs haben kann und was Sie beachten müssen, wenn Sie sich ein zweites Standbein aufbauen wollen.

Ein Nebenjob hat nicht nur finanzielle Vorteile

Für Beschäftigte kann eine Nebentätigkeit nicht nur aus finanzieller Sicht vorteilhaft sein, sagt Arbeitspsychologe Hannes Zacher. Sondern auch, um Bedürfnisse zu befriedigen, die im Hauptjob zu kurz kommen – zum Beispiel nach Autonomie, nach dem Gefühl, besonders kompetent zu sein, oder nach sozialer Einbindung. Wer zum Beispiel einen Bürojob ohne viele Kontakte hat, kann sich in einem Nebenjob in einer sozialen Einrichtung oder in der Arbeit mit Kindern verwirklichen.

Der Gründer von Talentsconnect will, dass sich seine Mitarbeiter auch Input von außen holen. (Foto: Marcus Becker) Robin Sudermann

Arbeitgeber können laut Zacher wiederum gewinnen, weil Mitarbeitende durch ihre Nebentätigkeit neue Ideen ins Unternehmen bringen oder wertvolle neue Kontakte knüpfen. Außerdem, so der Arbeitspsychologe, könne ein Projekt neben dem Hauptjob die Mitarbeiter motivieren. Ein weiterer Vorteil: Arbeitgeber, die ihre Angestellten zu einer Nebentätigkeit ermutigen, sind für Bewerber oft attraktiver.

Dass die Mitarbeitenden motivierter sind und sich stärker an das Unternehmen binden, beobachtet auch Robin Sudermann von Talentsconnect. Das Start-up entwickelt Karriereseiten für andere Unternehmen. „Die Leute wollen sich verändern“, sagt er. Wenn er nicht auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter eingehe, suchten sie sich irgendwann einen neuen Job. Also versucht Sudermann, ihnen so weit wie möglich entgegenzukommen. „So kann man Mitarbeiter ganz anders halten.“

Hinzu kommt, dass Zweitjobs oft Erfahrungen oder Fähigkeiten erweitern. Die Beschäftigten lernen etwas Neues, mit dem sie in ihrem Hauptjob nicht in Berührung gekommen wären.

Hard und Soft Skills werden erweitert

Dabei kann es sich um sogenannte Hard Skills wie Programmierkenntnisse handeln. Ein Mitarbeiter von Sudermann, der für Performance Marketing zuständig war, hat zum Beispiel auch andere Unternehmen in diesem Bereich beraten – und so Einblicke in neue Geschäftsfelder bekommen. „Dabei hat er wahnsinnig viel gelernt“, sagt Sudermann. Und von diesem Wissen habe wiederum sein Start-up profitiert.

Aber auch Soft Skills können durch eine Nebentätigkeit gefördert werden. Ein Beispiel ist der Vertriebsleiter, der bei Talentsconnect nebenbei eine Fußballmannschaft trainierte. Heute arbeitet er als selbstständiger Berater und hat in Sudermanns Firma ein Gesundheitsprogramm etabliert. Oder die Teamleiterin im Marketing, die nebenbei eine Coachingausbildung absolvierte – und ihr Wissen nun als Führungskraft einsetzen kann.

>> Lesen Sie auch: Bis zu 180.000 Euro Gehalt: So sieht das ideale Profil eines ESG-Managers aus

Die Arbeitsabläufe würden dadurch nicht gestört, sagt Sudermann. Natürlich müsse man sich im Team absprechen, wenn einer statt fünf nur drei Tage arbeitet. Und auch das Gehalt reduziert sich, wenn weniger gearbeitet wird. Wenn es irgendwo brennt, sei es auch mal nicht möglich, auf drei Tage zu reduzieren. Das sei aber eher selten der Fall und für die Mitarbeitenden dann auch in Ordnung, sagt Sudermann.

Vorsicht vor Überlastung durch Nebenverdienst

Um sich nicht zu überlasten, empfiehlt Arbeitspsychologe Hannes Zacher, einen Nebenjob nur auszuüben, wenn man im Hauptjob weniger als 40 Stunden arbeiten kann. Nur so habe man genug Energie für beide Bereiche. „Man sollte darauf achten, nicht länger als zehn Stunden am Tag zu arbeiten und eine Ruhezeit von elf Stunden einzuhalten“, sagt Zacher. Sonst litten Gesundheit und Sozialleben.

Außerdem rät Zacher, sich gut zu überlegen, warum man einen Zweitjob sucht. Liegt es an Problemen, die man mit dem Hauptjob hat, sei es womöglich sinnvoller, diese anzusprechen und zu versuchen, sie zu lösen. Wird ein Zweitjob beispielsweise nur aus finanziellen Gründen angenommen, könne dies schnell zur Überlastung führen.

Die emotionale und praktische Unterstützung durch das Unternehmen, Vorgesetzte und Kollegen spielt hier laut Zacher eine wichtige Rolle. „Diese sollten ermutigen und offen für eine Nebentätigkeit sein“, sagt Zacher. „Weil sie davon ja auch profitieren, wenn der Mitarbeiter neue Ideen einbringt.“

Wann der Arbeitgeber einen Nebenjob verbieten darf

Im Alleingang sollte man sich allerdings keinen Zweitjob zulegen. Denn in der Regel steht im Arbeitsvertrag, dass man eine Nebentätigkeit dem Arbeitgeber melden und von ihm genehmigen lassen muss.

Verbieten kann der Arbeitgeber den Zweitjob allerdings nicht ohne Weiteres. Hier hat das Bundesarbeitsgericht hohe Hürden aufgestellt, sagt der Arbeitsrechtler Pascal Croset. Ein Arbeitgeber dürfe seinem Mitarbeiter eine Nebentätigkeit nur verbieten, wenn er ein berechtigtes Interesse habe – und das liege immer nur dann vor, wenn der Hauptjob unter dem Nebenjob leide. Hier gibt es vier Kategorien.

Wettbewerb: Ein Verlag darf seinem festangestellten Journalisten zum Beispiel verbieten, noch für andere Medien zu schreiben.

Ein Verlag darf seinem festangestellten Journalisten zum Beispiel verbieten, noch für andere Medien zu schreiben. Negative Ausstrahlung: Der Träger einer Schuldnerberatung darf seinem Mitarbeiter verbieten, in einem Spielcasino zu arbeiten.

Der Träger einer Schuldnerberatung darf seinem Mitarbeiter verbieten, in einem Spielcasino zu arbeiten. Der Zweck des Hauptarbeitsverhältnisses ist gefährdet: Der Arbeitgeber darf die Nebentätigkeit verbieten, wenn sie zum Beispiel dazu führt, dass der Angestellte ständig übermüdet ist – etwa weil er am Wochenende als DJ arbeitet.

Der Arbeitgeber darf die Nebentätigkeit verbieten, wenn sie zum Beispiel dazu führt, dass der Angestellte ständig übermüdet ist – etwa weil er am Wochenende als DJ arbeitet. Grenzen des Arbeitszeitgesetzes: Der Arbeitgeber muss berücksichtigen, dass die Gesamtarbeitszeit beider Arbeitsverhältnisse 48 Stunden nicht übersteigt.

Verstößt ein Arbeitnehmer gegen ein wirksames Nebentätigkeitsverbot – etwa indem er den Nebenjob trotz Klausel im Arbeitsvertrag verschweigt –, kann das eine Abmahnung zur Folge haben. Arbeitet jemand heimlich für die Konkurrenz, kann das sogar auch eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

Gründer Sudermann jedenfalls kann anderen Unternehmen nur raten, nicht gleich abzublocken, wenn ein Mitarbeiter in Teilzeit gehen will, um parallel ein anderes Projekt zu realisieren. Kürzlich sei ein Mitarbeiter mit dem Wunsch zu ihm gekommen, nebenbei einen Podcast zu machen. Sudermann sagt, dass er ihn jetzt als Mentor unterstützt. „Sonst hätte er vielleicht irgendwann bei uns aufgehört und sich etwas anderes gesucht.“

Mehr: Wie Sie in Krisenzeiten auf Gegenargumente vom Chef antworten

Erstpublikation: 28.08.2023, 14:01 Uhr.