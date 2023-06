 Neid im Job: Wie Sie mit Missgunst richtig umgehen

Düsseldorf Der Arbeitsalltag birgt viele Gelegenheiten für Neid oder Missgunst. Diese Tatsache an sich ist nicht problematisch, jeder empfindet diese Gefühle von Zeit zu Zeit. Das Problem ist der Umgang damit – oder eher: Der fehlende Umgang.

„Wir sprechen einfach nicht über Neid und Missgunst“, sagt Saskia Bülow. Die Wirtschaftspsychologin und Business-Coachin hilft Menschen, die in ihrem Job unglücklich sind – und oft ist Neid einer der Gründe dafür. „Weil wir uns für Neid oft schämen, fressen wir die negativen Gefühle in uns hinein. Das macht aber alles nur noch schlimmer und lähmt.“ Die gute Nachricht: Den gesünderen Umgang mit Neid und Missgunst kann man lernen.

Universitätsprofessor Christian von Scheve erforscht die Soziologie von Emotionen. „Dass wir ungern über Neid sprechen, liegt an unserer Kultur und Sozialisierung. Im Christentum ist Neid eine der Todsünden, Neid und Missgunst gelten gemeinhin als schlechte Charakterzüge – damit will sich niemand identifizieren“, sagt er.

Neid im Job erkennen und annehmen

Coachin Saskia Bülow kennt aus ihrer Praxis einen weiteren Grund: „Unseren eigenen Neid zu erkennen erfordert viel Reflexion. Ihn zu benennen und dann auch anzunehmen ist ein großer Schritt.“ Sie erinnert sich an einen Projektleiter, der zu ihr kam, weil er sich von seinem Chef nicht wertgeschätzt fühlte. „Aus der Sicht meines Klienten waren alle anderen unfairerweise erfolgreicher, wurden öfter angefragt, bekamen besseres Feedback vom Chef. Für ihn lag die Schuld klar beim Vorgesetzten.“

Laut Bülow ein typischer Fall: Dass die Ursache für den Konflikt nicht der Chef oder das Team war, sondern Neid, Selbstbild und allgemeine Unzufriedenheit ihres Kunden, wurde im gemeinsamen Gespräch schnell klar. „Wer immer nur alles auf andere schiebt, verliert den Blick auf sich selbst“, sagt sie. Dabei steckt in solchen Situationen viel Potenzial für das persönliche Wachstum, indem man sich fragt: Stehe ich mir vielleicht selbst im Weg? Wo sind meine Stärken und wie könnte ich sie einsetzen, um meine Ziele zu erreichen?

Positiver Neid kann hilfreich sein, Missgunst schadet der Karriere

Verschiedene Studien (z.B. Schaubroeck/Lam 2004; Erdil/Müceldili 2023) stellen fest, dass sich Neid am Arbeitsplatz positiv auswirken kann: Neidende Personen stärken die Bindung zu beneideten Personen, nehmen sie sich zum Vorbild und können dadurch motivierter und produktiver werden.

Auch Christian von Scheve weiß um diese positive Facette: „Neid kann anspornen, die eigenen Anstrengungen zu erhöhen, um das, was man begehrt, zu bekommen.“ Dabei sei es aber entscheidend, ob das Beneidete tatsächlich erreichbar ist. „Problematisch wird’s bei einem negativen Aufwärtsvergleich. In unserer Gesellschaft ist eben nicht alles für jeden erreichbar, auch wenn uns das gern suggeriert wird. Das zu merken, kann frustrierend sein.“ Schufte ich jeden Tag und bekomme doch nur den Mindestlohn, zieht es mich wahrscheinlich runter, mich mit einem Unternehmer zu vergleichen, der sein Vermögen geerbt und vermehrt hat.

Ob man guten oder schlechten Neid empfindet, merkt man schnell, wenn man in sich hineinhorcht und beobachtet, was das Gefühl mit einem macht. „Wenn ich mich mit anderen vergleiche, sollte ich mich fragen: Wie geht’s mir gerade? Raubt mir dieser Vergleich Energie oder motiviert er mich? Fühle ich mich auf einmal wie ein Versager oder bin ich inspiriert und bekomme Lust, mir Tipps abzuschauen?“, rät Coachin Bülow. Im letzteren Fall kann Neid ein echter Motivator sein und unsere Karriere voranbringen.

Bülow schildert den Fall aus ihrer Praxis: „Meine Kundin, eine Laborleiterin, war neidisch auf eine Laborleiterin aus einem anderen Unternehmen, die von ihrer Arbeitsstelle Unterstützung für eine bestimmte Weiterbildung bekam. Als meine Kundin den Wunsch in ihrem Unternehmen angesprochen, aber die Unterstützung nicht erhalten hat, hat sie die Gelegenheit genutzt und über ihre Perspektive und Ziele nachgedacht. Ihre Lösung: Jobwechsel – und jetzt ist sie viel zufriedener.“

Im Folgenden finden Sie fünf Methoden, um konstruktiv mit Neid oder Missgunst umzugehen.

1. Am eigenen Selbstwertgefühl arbeiten

„Negativer Neid und Missgunst hängen oft von einem geringen Selbstwert ab“, sagt Mentorin Bülow. Menschen, die Missgunst bei sich feststellen, rät sie, sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen. „Fragen Sie sich: Was macht mich einzigartig? Was kann ich besonders gut? Was habe ich schon alles erreicht?“ Oft sei es dafür hilfreich, den Freundeskreis oder enge Kolleginnen oder Kollegen zu befragen.

2. 9-9-9-Methode

Wer akut neidisch ist, weil zum Beispiel eine andere Person befördert wurde, sollte sich nicht zum impulsiven Handeln hinreißen lassen. Saskia Bülow empfiehlt, die Sache mit etwas Abstand zu betrachten: „Wie wichtig wird mir die Situation in neun Wochen, neun Monaten oder neun Jahren sein?“ Fühlt man sich auch nach dieser Übung ungerecht behandelt, kann man überlegen, ob man das Problem in einem Vier-Augen-Gespräch mit der Führungskraft anspricht.

Hier gilt es, Ruhe zu bewahren, Ich-Botschaften zu nutzen und Anschuldigungen zu vermeiden. Also statt „du hast die falsche Entscheidung getroffen und Mitarbeiter XY hat die Beförderung gar nicht verdient“ lieber „ich würde gern über mein berufliches Potenzial sprechen, denn ich habe viele Stärken, die dem Unternehmen nützen können.“

3. Sich Vorbilder für Persönlichkeitsentwicklung suchen

„Sozialer Vergleich ist gut, wenn wir uns andere Menschen zum Vorbild nehmen“, sagt Christian von Scheve. Positiver Neid könne ein emulatives, also nachahmendes Verhalten auslösen. Auch Saskia Bülow rät dazu, sich genau anzuschauen, was die beneidete Person anders macht, und sich – falls die Umstände passen – von ihr Tipps zu holen.

Also vielleicht einfach mal die Chefin fragen, wie sie den Aufstieg so schnell geschafft hat oder sich vom gut vernetzten Kollegen zeigen lassen, wie er LinkedIn für mehr Sichtbarkeit nutzt.

4. LinkedIn und Co. bewusster nutzen

„Soziale Medien sind Vergleichsmaschinen“, sagt von Scheve. „Einige Studien deuten darauf hin, dass der Konsum das Neidempfinden tatsächlich häufiger macht.“ Auch Saskia Bülow rät dazu, kritisch zu sein: „Ich habe das Gefühl, besonders bei LinkedIn sind viele Beiträge nicht sonderlich authentisch, sondern einfach auf Klicks aus. Dort kann man sich manchmal wertvolle Tipps abschauen, aber gleichzeitig sollte man nicht alles glauben, was man liest.“

Für Bülow sind echte, tiefe Freundschaften das A und O, um zufrieden mit sich und seinem Leben zu sein: „Echte Freunde und Freundinnen können zuhören, ohne ungefragte Ratschläge zu geben, ihre ehrliche Meinung sagen, wenn man sie darum bittet, und sie verurteilen uns nicht – auch nicht, wenn wir über Themen wie Missgunst und Neid sprechen.“

5. Der richtige Umgang mit missgünstigen Kollegen

Wer selbst im Fokus missgünstiger Kollegen steht, muss dies erst einmal merken. „Missgunst kann sich sehr subtil ausdrücken. Ich rate meinen Kunden, auf ganz kleine Merkmale zu achten: Verdreht jemand die Augen, wenn man spricht? Stöhnt, wenn man in der Konferenz zu Wort kommt, oder verschränkt abwehrend die Arme?“

In Bülows Erfahrung kann sich Missgunst oft zu echten Mobbing-Fällen entwickeln, deshalb ist es gut, schon vorher mit der entsprechenden Person und eventuell einem unparteiischen Dritten ein klärendes Gespräch zu führen.

