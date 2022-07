Neue Studien Kellner, Reinigungskräfte, Kuriere: Wie sich die Gehälter im Niedriglohnsektor seit Corona entwickelt haben

Gastronomie, Reinigung, Verkauf – dem Niedriglohnsektor laufen die Arbeitskräfte weg. Die Gehälter steigen, doch Experten warnen: Das wird nicht reichen.

Gastronomie-Mitarbeiter haben der Branche seit Corona zu Tausenden den Rücken gekehrt. (Foto: Corbis/Getty Images) Eine Kellnerin trägt ein Tablett

Berlin Derzeit steht eine Berufsgruppe im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, die selten so viel Beachtung findet: „Deskless Workers“, Menschen also, die körperlich an ihrem Arbeitsort anwesend sein müssen. Zu ihnen gehören Beschäftigte in klassischen Mindestlohnjobs wie Gepäckträger, Kellnerinnen oder Sicherheitskontrolleure an Flughäfen. Menschen, die in Deutschland gerade zu Tausenden fehlen – und damit für Chaos an deutschen Flughäfen oder lange Wartezeiten im Restaurant sorgen.

Eine Studie der Boston Consulting Group (BCG), die dem Handelsblatt vorliegt, zeigt: Der Arbeitermangel dürfte in naher Zukunft noch gravierender werden. Ein Drittel der 1000 befragten „Deskless Workers“ in Deutschland will demnach in den kommenden sechs Monaten den Job wechseln.

Die kündigungswilligen Kellner, Reinigungskräfte und Verkäuferinnen verschärfen in ihrem Lohnsektor einen schon jetzt eklatanten Personalmangel. Eine Auswertung der Jobplattform Indeed für das Handelsblatt etwa zeigt: Der Anteil der dort ausgeschriebenen Kellnerjobs lag im Juni dieses Jahres 137 Prozent über dem Vorjahresmonat.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen