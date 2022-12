Ob Sparkurs, Umstrukturierung oder innerer Rückzug: Die Notwendigkeit eines Jobwechsels kündigt sich auf unterschiedliche Arten an. Diese Signale legen einen Neustart nahe.

Wer unzufrieden bei der Arbeit ist, sollte über einen Jobwechsel nachdenken. (Foto: Getty Images) Abschied vom alten Job

Berlin Vier Jahre lang arbeitete Gustav Rummer* als Verkehrsmanager in einem größeren Konzern, ohne dass er je Feedback zu seiner Arbeit bekam. Sein Gehalt stimmte – doch ob er seinen Job gut machte, wusste er nicht. „Er verhielt sich immer ruhig, steckte damit aber in falschen Gewohnheiten fest“, sagt Organisationsberaterin Stefanie Rätker, die Rummer für ein Coaching in Berlin aufsuchte. Als ihm die Situation klar wurde, zog er die Reißleine.

Damit ist Rummer nicht allein. Studien zeigen, dass der Wunsch nach beruflicher Veränderung unter Arbeitnehmern wächst. Die Gründe dafür sind vielfältig: Viele Arbeitnehmer fühlen sich unterbezahlt. Anderen fehlt die Work-Life-Balance oder man ist wie Rummer unzufrieden mit der Führungskraft.

Woran auch Sie erkennen, dass es Zeit für einen Wechsel ist, hat das Handelsblatt mit Coachin Stefanie Rätker und Julia Pradel, Expertin für Personalveränderungsprozesse bei der Unternehmensberatung von Rundstedt, besprochen. Hier finden Sie zehn Signale, die einen beruflichen Neuanfang nahelegen.

