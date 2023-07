 New Work: Diese 5 Phrasen des Chefs sollten hellhörig machen

Düsseldorf Von „New Work“ ist in Unternehmen derzeit häufig die Rede. Kaum noch ein Arbeitgeber, der nicht mit flexiblen Homeoffice-Regelungen, Duz-Kultur und flachen Hierarchien wirbt. Aber: „Davon sollten sich Talente nicht blenden lassen“, sagt Coach und Autor Attila Albert.

Der Autor des Buches „Ich will doch nur meinen Job machen“ erklärt, warum man am Arbeitsplatz nicht mit allen befreundet sein und die Welt retten muss.

Tatsächlich umfasst der Begriff deutlich mehr als nur mobiles Arbeiten und Kickern mit dem Chef. Ausgehend von der Philosophie des New-Work-Begründers Frithjof Bergmann ergeben sich tiefgreifende Veränderungen der Arbeitswelt – von selbst organisierten Teams ohne klassische Führungskräfte bis zur Einführung von agilen Projektmanagement-Methoden und der Ansicht, dass moderne Unternehmen einen Sinn ihres Seins nennen sollten.

So positiv der Grundgedanke hinter diesen Ideen auch sein mag – wo zu viele New-Work-Phrasen fallen, ist Vorsicht geboten, findet Attila Albert. „Diesen von vielen begrüßten Wandel nutzt so mancher Chef aus“, beobachtet er. Hellhörig sollten Angestellte werden, wenn sie regelmäßig diese Sätze hören:

1. „Wir sind doch alle ein Team“

Situation: Man duzt sich, kleidet sich lässig, das Büro verfügt über Lümmel-Lounge und Tischkicker. Die Geschäftsleitung betont das Teamgefühl – oder erklärt die Firma sogar zur „großen Familie“.

Gefahr: Hinter der vermeintlichen Begegnung auf Augenhöhe verbirgt sich oft weiter klassische Autorität. Der beschworene Teamgeist dient manchem Manager dazu, Interessengegensätze zwischen Führung und Team herunterzuspielen.

Reaktion: „Achten Sie weniger darauf, was Vorgesetzte sagen, als darauf, was sie tun“, rät Coach Albert. Behalten Führungskräfte ihre Einzelbüros? Werden in einer Krise auch Leitungspositionen gestrichen oder nur reguläre Stellen? Steigen in guten Zeiten die Einkommen insgesamt? Gibt es Erfolgsbeteiligungen für alle, die gut gearbeitet haben? Albert: „Daran lässt sich erkennen, was in Sachen Teamspirit ernst gemeint und was nur schön geredet ist.“

2. „Uns geht es um höhere Ziele“

Situation: Der Arbeitgeber verkündet eine beeindruckende Mission à la „Wir wollen die Erde retten“ oder „die Welt besser machen“.

Gefahr: Angesichts solch hochfliegender Ambitionen wirken die persönlichen Interessen der Angestellten wie faire Vergütung oder die Balance von Job und Privatleben leicht egoistisch – und werden eher zurückgewiesen.

>> Lesen Sie auch: New Work – Diese Personalerin sagt: „Vergesst Vorstellungsgespräche, führt Bleibegespräche“

Reaktion: Coach Albert rät, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern Arbeitsbedingungen, Gehaltserhöhungen oder Urlaubsansprüche zu verhandeln. Man könne gut für Unternehmen mit Purpose arbeiten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man für die eigenen Belange einstehe. Ein gutes Argument: „Der beste Plan für die angebliche Weltverbesserung ist unglaubwürdig, wenn er bereits bei demjenigen scheitert, der ihn in die Tat umsetzen soll.“

3. „Ich ermächtige dich“

Situation: Der Vorgesetzte bietet seinem Mitarbeitenden die Verantwortung für eine wichtige Aufgabe an. Er spricht dabei von „Empowerment“, betont also die Chance, daran persönlich und fachlich zu wachsen – ein wichtiges Ziel der New-Work-Bewegung.

Gefahr: Arbeitsüberlastung wird Berufstätigen als „Potenzialentfaltung“ verkauft.

Reaktion: Der Experte rät in solch einem Fall, um Bedenkzeit zu bitten. Albert: „Ermitteln Sie den realen Bedarf, etwa an Manpower und Finanzmitteln, um die Aufgabe zu erledigen. Fordern Sie diese dann beim Chef ein. Je nach Reaktion wissen Sie, ob er bereit ist, in die Entwicklung Ihrer Fähigkeiten zu investieren oder ob es nur darum geht, Ihnen Zusatzarbeit aufzubürden.“

4. „Hauptsache, du schaffst das vereinbarte Ergebnis“

Situation: Arbeit und Privates verschmelzen, vor allem im Homeoffice. Geschäftsführer plädieren in Versammlungen für Vertrauen und Eigenverantwortung. Wann und wo die Mitarbeitenden ihre Arbeit erledigen, sei ihre Sache. Zeiterfassung? Überflüssig. Manager betonen, dass nur das Ergebnis zähle.

Gefahr: Der Arbeitsvertrag wird zum Leistungsvertrag umgedeutet, bei dem ein konkretes Ergebnis geschuldet wird. So wie bei einem Handwerker, der etwa eine Wand termingerecht zu errichten hat. Das kann bei Büroangestellten subtil Druck aufbauen – und zu unbezahlten Überstunden führen.

>> Lesen Sie auch: Bis zu 117.000 Euro Gehalt: Das sind die aktuellen Topjobs auf Indeed

Reaktion: Wie wichtig einer Führungskraft das Wohlergehen ihres Teams ist, zeigt sich dann, wenn ein Mitarbeitender sie oder ihn darauf hinweist, dass eine Aufgabe zeitlich nicht zu schaffen ist. Albert: „Ein guter Chef erkennt an, wenn Sie zu viele Aufgaben oder widersprüchliche Vorgaben haben – oder tatsächlich individuelle Hilfe wie Schulung oder Ausstattung brauchen.“ Weiche er dagegen aus („Mal schauen …“), lehne eine Priorisierung ab oder mache eine Stildiskussion daraus („Mir gefällt dein Ton nicht!“), sei das ein Indiz, dass es mit der New-Work-Kultur nicht weit her sei.

5. „Wir müssen unsere Mission leben“

Situation: Plötzlich geben sich Chefs nicht mehr mit der Arbeit ihrer Angestellten zufrieden, sondern fordern zusätzlich auch noch Begeisterung.

Gefahr: Sogenannte „Emotionsarbeit“ der Mitarbeiter wurde bisher nur im Verkauf – vor allem in der Unterhaltungsindustrie –, im Tourismus und in der Gastronomie erwartet. Die New-Work-Bewegung zielt darauf ab, dass jeder Arbeitnehmer die Chance bekommt, einer erfüllenden Beschäftigung nachzugehen, um daraus Kraft und Befriedigung zu ziehen. Manchmal aber kann es sein, dass Vorgesetzte kurzerhand unterstellen, dass Angestellte, die sich auf diese Emotionalisierung nicht einlassen wollen, auch keine 100 Prozent leisten könnten.

Reaktion: Sollte Ihre Führungskraft Ihnen einmal mangelnden Enthusiasmus vorwerfen und halten Sie diesen Vorwurf für ungerechtfertigt, rät Coach Attila Albert zu dieser Replik: „Nicht jeder ist extrovertiert und leutselig. Gerade Vielfalt macht Unternehmen stark.“

Stehen Sie anschließend konsequent zu Ihrem eigenen Stil. Albert: „Wird das von Vorgesetzten nicht akzeptiert, bleibt allerdings wohl nur der Wechsel zu einem Arbeitgeber, bei dem Ergebnisse zählen und nicht der schöne Schein.“

Mehr: Vorstellungsgespräch: So antworten Sie auf die Frage nach dem aktuellen Gehalt

Dieser Artikel erschien bereits am 17.05.2022. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.