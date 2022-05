Arbeitsmarkt In fünf Schritten zum Erfolg: Eine Anleitung für das richtige Job-Mindset in Krisenzeiten

Steigende Gehälter, Millionen freie Stellen: Nie war es einfacher beruflich durchzustarten. Doch in der Krise ist Anpassungsfähigkeit gefragt. So erfinden Sie sich neu.

Top-Managerin Carla Kriwet, der ehemaliger Pfizer-Deutschlandchef Peter Albiez und Suse-CEO Melissa Di Donato (v.l.). (Foto: Getty Images, Philips, Imago, SUSE [M]) Karriereleiter

Düsseldorf Wie man an die Spitze eines Dax-Konzerns kommt? Vor allem auf anderem Wege als früher – zumindest gilt das für Carla Kriwet. Ab 2023 soll die 51-Jährige den Dialyseriesen Fresenius Medical Care leiten. Damit wäre sie die zweite Vorstandschefin überhaupt in Deutschlands oberster Börsenliga.

Mindestens genauso bemerkenswert wie diese Ausnahmestellung ist Kriwets Vita. Die zeichnet schon früh das Bild einer Person, die weiß, was sie will – und die bereit ist, für dieses Ziel Härten in Kauf zu nehmen.

Zu ihrer Abiturfeier etwa soll Kriwet ihren Eltern abgesagt haben, Begründung: Sie wollte lieber einen Arzt im afrikanischen Burundi bei einer Aids-Kampagne unterstützen – und würde deshalb selbst nicht zur Party kommen. Da könnten Mama und Papa auch gleich zu Hause bleiben. Sprach’s und reiste in den afrikanischen Kleinstaat mit mehr als 40 Prozent HIV-Positiven.

