New Work Albtraum Workation: Wenn das Arbeiten in der Ferne zum Reinfall wird – und wie sich das vermeiden lässt

Zu heiß, schlechter Schlaf, ruckelndes Internet. Eine Vermischung von Arbeit und Urlaub macht nicht immer Spaß. Ein IT-Berater und eine Autorin berichten von gescheiterten Reisen.

Urlaub und Arbeit gleichzeitig sieht verlockend aus, ist aber unbequem und zu heiß. (Foto: Privat) Mit Laptop am Pool

Düsseldorf Patrick Mester hat seinen Laptop auf dem Esszimmertisch und bespricht sich per Video mit einem Kunden. Draußen sind es 35 Grad, die Sonne heizt die Terrasse auf. Im Augenwinkel sieht er einen hellblauen Pool, bunte Luftmatratzen und Wasserbälle und seine fünf Freunde in Badehose. Sie lachen und haben Spaß. Später spöttelt einer von ihnen zu Mester: „Scheiße, wenn man im Urlaub arbeiten muss.“

„Ich war sehr neidisch, aber hatte noch einige Termine an dem Tag“, erinnert sich der Produktmanager aus Hamburg an seine Workation im Juli, eine Woche lang in einer Finca auf Mallorca. Sein bester Freund war in den Flitterwochen, eine Woche danach kamen alle Freunde dazu. Ein gemeinsamer Urlaub – nur für Mester nicht.

