Niedriglohnsektor Geld ist nicht das größte Problem: Warum Flughäfen, Restaurants und Logistiker keine Arbeitskräfte finden

Dem Niedriglohnsektor laufen die Arbeitskräfte weg. Was das bedeutet, ließ sich zuletzt an den chaotischen Zuständen an deutschen Flughäfen ablesen. Die Gehälter steigen zwar, doch Experten warnen: Das wird nicht reichen.

Gastronomie-Mitarbeiter haben der Branche seit Corona zu Tausenden den Rücken gekehrt. (Foto: Corbis/Getty Images) Eine Kellnerin trägt ein Tablett

Berlin Mit mehr Lohn dem Niedriglohnsektor aus der Patsche helfen – das scheint die Devise dieser Tage am Arbeitsmarkt zu sein. Und Handlungsbedarf besteht allemal: Einige Branchen erleben eine regelrechte Flucht von Arbeitskräften. Mit schon jetzt starken Auswirkungen auf die Öffentlichkeit, man denke nur an die desolate Situation an den Flughäfen zuletzt oder lange Wartezeiten in Restaurants. Doch ist mehr Lohn die Lösung?

Eine Studie der Boston Consulting Group (BCG), die dem Handelsblatt vorliegt, zeigt: Der Arbeitermangel dürfte in naher Zukunft noch gravierender werden. Ein Drittel der 1000 befragten „Deskless Workers“ in Deutschlandwill demnach in den kommenden sechs Monaten den Job wechseln.

„Deskless Workers“ sind Menschen, die körperlich an ihrem Arbeitsortanwesend sein müssen. Zu ihnen gehören Beschäftigte in klassischen Mindestlohnjobs wie Gepäckträger, Kellnerinnen oder Sicherheitskontrolleure an Flughäfen. Menschen, die in Deutschland gerade zu Tausenden fehlen.

