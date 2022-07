Omikron Variante BA.5 Corona im Urlaub: Was Mitarbeiter und Arbeitgeber wissen müssen

Wer sich im Urlaub krank wird, kann seine Urlaubstage zurückbekommen. Probleme könnte dagegen eine verzögerte Rückkehr bereiten. Die wichtigsten Tipps für Urlauber.

Wer im Urlaub an Corona erkrankt und vom Arzt als arbeitsunfähig erklärt wird, bekommt Urlaubstage gutgeschrieben. (Foto: dpa) Corona-Test

Düsseldorf Ob am überfüllten Flughafen oder beim Feiern ohne Hygieneregeln – viele Reisende stecken sich derzeit im Urlaub mit Corona an. Auch Geimpfte sind aktuell nicht so gut wie bei vorherigen Varianten gegen eine Infektion mit der hochansteckenden neuen Omikron-Variante BA.5 geschützt.

Daraus ergeben sich Fragen für die Arbeitswelt. Müssen Mitarbeitende ihren Chef über die Erkrankung im Urlaub informieren? Unter welchen Umständen werden Urlaubstage wieder gutgeschrieben? Tobias Brors, Fachanwalt für Arbeitsrecht von der bundesweit tätigen Kanzlei Pusch Wahlig Workplace Law, beantwortet Angestellten die wichtigsten Fragen:

Ich bin im Urlaub an Corona erkrankt. Bekomme ich die Urlaubstage zurück?

Wer im Urlaub krank wird, bekommt alle Krankheitstage grundsätzlich gutgeschrieben. Dafür müssen Angestellte ein entsprechendes Attest beim Arbeitgeber einreichen, ein positiver Coronatest reicht nicht. Wer im Ausland erkrankt, muss sich die Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt vor Ort bescheinigen lassen.

