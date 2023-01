Trotz guter IT-Infrastruktur werden Mitarbeitende durch Phishing oder Spam angegriffen. So bleiben Sie im Büro und im Homeoffice sicher.

Die meisten Büroangestellten sorgen sich, dass 2023 die Anzahl der Hackerangriffe zunehmen wird. (Foto: Getty Images) IT-Sicherheit im Homeoffice

Düsseldorf Beim Hackerangriff auf den Autozulieferer Continental sind 40 Terabyte Daten abgeflossen. 40 Terabyte, das entspricht in etwa so vielen Dateien wie auf 640 gewöhnliche Smartphones passen. Nicht jede Cyberattacke ist so spektakulär. Allerdings: Manchmal reicht schon der Klick auf einen Link, um ein ganzes Netzwerk zu gefährden.

So sorgen sich 70 Prozent der Büroangestellten in Deutschland, dass Cyberangriffe 2023 zunehmen werden. Das ergab eine Umfrage des Technologieunternehmens Slack und des Marktforschungsinstituts Yougov, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Auch Firmen stellen sich darauf ein: Laut dem Branchenverband der deutschen Digitalbranche Bitkom rechnen drei von vier Unternehmen mit mehr Hackerangriffen – und das über alle Branchen hinweg.

