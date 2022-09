Ein Vergleich zeigt, wie weit das Piloten-Gehalt bei Lufthansa und Eurowings auseinanderliegt. Lufthansa-Piloten genießen neben höheren Gehältern auch mehr Privilegien.

Viele Sonderrechte für Piloten der Konzernmutter. (Foto: dpa) Lufthansa-Cockpit eines A320

Düsseldorf, Frankfurt Nun also doch noch Streik: Nach dem Bodenpersonal wollen am Freitag auch die Piloten der Lufthansa in den Ausstand treten. Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge aus Deutschland der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte.

Die Piloten-Gewerkschaft fordert unter anderem 5,5 Prozent mehr Geld in diesem Jahr und einen automatischen Inflationsausgleich ab 2023.

Vor allem aber ist der Pilotenvertretung die Strategie des Managements ein Dorn im Auge, immer mehr Verkehr von der Kernmarke auf Airlines wie Eurowings zu verlagern. Dort seien die Personalkosten im Cockpit deutlich niedriger, wird argumentiert. Doch wie sieht die Realität aus?

Das Handelsblatt erklärt, worüber genau gestritten wird – und wie unterschiedlich Piloten beim Mutterkonzern Lufthansa und der Tochtergesellschaft Eurowings verdienen.

