Am Global College lernen Schüler aus 24 Nationen miteinander. Die Schule will mit viel Praxisbezug vermitteln, wie man unternehmerisch denkt und handelt.

Was benötigen Menschen für eine Laufbahn als Selbstständiger? (Foto: Global College) Schüler am Global College

Madrid Deutschlands Schüler lernen zu wenig über Wirtschaft – diese Klage kommt regelmäßig von Unternehmen und Arbeitgeberverbänden. Firmen berichten von Schulabgängern, die unvorbereitet auf die ökonomische Realität prallen. Wirtschaft als Pflichtfach gibt es nur in zwei von 16 Bundesländern, in keinem erreicht die erteilte Zahl an Unterrichtsstunden den Wert von Nebenfächern wie Erdkunde oder Biologie.

Deutschland müsse Wege finden, „flächendeckend das Thema Wirtschaft und ökonomische Bildung in den Lehrplänen aufzuwerten“, fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Dafür könnte sich ein Blick nach Spanien lohnen.

In Madrid hat im vergangenen September eine Privatschule mit ganz besonderem Lehrkonzept eröffnet. Am Global College ist der Name Programm: Hier lernen 112 Schüler aus 24 Nationen, Unterrichtssprache ist Englisch, doch viele der 15- bis 16-Jährigen können sich in mehr als zwei Sprachen verständigen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen