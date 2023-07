Prokrastination Mit diesen sechs Tipps ist Schluss mit dem Aufschieben

Düsseldorf Eigentlich, sagt der Arbeitspsychologe Hannes Zacher, erfüllt Prokrastinieren keinen sinnvollen Zweck. „Wir schieben etwas ohne vernünftigen Grund auf. Das führt zu schlechterer Leistung und verringertem Wohlbefinden.“ Trotzdem hat es fast jeder schon einmal getan. Ein Viertel der Bevölkerung prokrastiniert laut Zacher regelmäßig. Warum?

Häufig ist es weit verbreitete Angst, die für Aufschieberei sorgt – mehr dazu weiter unten. Manchmal entsteht Prokrastination aber auch aus Überforderung. Cordula Nussbaum, Coachin und Zeitmanagement-Expertin, beobachtet das bei vielen ihrer Klienten. „Viele Top-Führungskräfte sind extrem produktiv. Wenn bei ihnen bestimmte Themen lange liegen bleiben, dann nur, weil nicht genügend Zeit da ist.“ Die Folge: regelmäßige Nachtschichten und „Last Minute“-Aktionen.

Für alle, die sich hier wiedererkennen, hat das Handelsblatt bei Nussbaum und Zacher nachgefragt: Wie hört man mit dem Aufschieben auf? Ihre sechs besten Tipps finden Sie hier.

Je genauer Sie wissen, warum Sie aufschieben, umso näher kommen Sie der Lösung des Problems. „Nicht mit etwas anfangen zu können hat meist einen handfesten Grund“, sagt Cordula Nussbaum. Ein paar der möglichen Ursachen:

Sie haben Angst, einen Fehler zu machen

Ihnen fehlt Wissen, das Sie brauchen, um eine Aufgabe zu erledigen

Sie haben Angst vor der Leere, die sich nach dem Erledigen einer Aufgabe einstellen kann

Sie haben zu wenig Zeit

2. Üben Sie Selbstwirksamkeit, um Prokrastination zu verhindern

„Menschen, die eine geringe Selbstwirksamkeit und einen geringen Selbstwert haben, neigen eher zur Prokrastination“, sagt Psychologe Hannes Zacher. Heißt: Wer nicht an die eigenen Fähigkeiten und den eigenen Wert glaubt, schiebt mit höherer Wahrscheinlichkeit regelmäßig Dinge auf.

Auch Menschen mit hohen „externalen Kontrollüberzeugungen“ prokrastinieren mehr als andere. „Sie glauben daran, dass das, was in ihrem Leben passiert, eher durch äußere Einflüsse als durch sie selbst bestimmt wird“, erklärt Zacher.

Wie aber lernt man Selbstwirksamkeit? Hier hat Hannes Zacher drei simple Ratschläge: Belohnen Sie sich jedes Mal, wenn Sie ein Projekt pünktlich beenden. Reden Sie sich vor einer Aufgabe, die Sie vor sich herschieben, selbst gut zu („Du schaffst das!“). Und: Suchen Sie sich Vorbilder. Menschen, die beruflich in einer ähnlichen Position sind wie Sie – und die die Aufgabe, die Sie gerade vor sich herschieben, schon bewältigt haben.

3. Prokrastination verhindern: Setzen Sie sich die richtigen Ziele

„Die Arbeitswelt wird immer dynamischer, und Aufgaben werden komplexer und fluider“, sagt Hannes Zacher. „Menschen, die zu Prokrastination neigen, benötigen aber klare Ansagen und spezifische Ziele.“

Doch wie muss ein Ziel sein, damit man gern darauf hinarbeitet? Zacher arbeitet mit dem Akronym „Smart“, einer Abkürzung, bei der jeder der fünf Buchstaben für ein Adjektiv steht:

Spezifisch: Ihr Ziel sollte nicht allgemein gehalten sein. Im besten Fall lässt es sich in einem prägnanten Satz zusammenfassen („Ich will im nächsten Monat auf x Verkaufsabschlüsse kommen“).

Messbar: Die Zufriedenheit darüber, dass Sie ein Ziel erreicht haben, kann sich nur einstellen, wenn dies auch objektiv messbar ist. Zahlen, prozentuale Anteile oder eingehaltene Fristen – all das lässt sich messen. Wer durch solche Kenngrößen immer nachweisen kann, was er geleistet hat, wird zukünftig eher weniger aufschieben.

Attraktiv: Wer wirklich hinter einem Ziel steht, wird es leichter erreichen. Wird die Präsentation vor der Geschäftsführung, die Sie seit Tagen aufschieben, Sie zum Beispiel der Beförderung näher bringen, die Sie sich schon so lange wünschen? Wenn Sie sich solche „Gewinne“ bewusst machen, wird es Ihnen leichter fallen, loszulegen.

Realistisch: Ein Ziel sollte weder utopisch noch unterfordernd sein. Wer sich etwa als Untrainierter vornimmt, von nun an jeden Tag zehn Kilometer zu joggen, ist höchstwahrscheinlich schnell frustriert. Wer dagegen plant, nur einmal im Monat eine Runde um den Sportplatz zu laufen, hat ebenfalls kein großes Erfolgserlebnis.

4. Verschieben Sie – statt aufzuschieben

Dieser Tipp richtet sich vor allem an Menschen mit vielen „To Dos“, über die sie im schlimmsten Fall bereits den Überblick verlieren. Sie haben eine Frist für eine bestimmte Aufgabe bereits gerissen, weil Ihnen die Zeit fehlte? Dann schieben Sie diesen Job nicht weiter vor sich her, sondern versuchen Sie, ihn – wenn es die Umstände erlauben – bewusst neu zu terminieren.

„Wer verschiebt, trifft eine klare Entscheidung, übernimmt die Verantwortung und legt Termine fest“, sagt Cordula Nussbaum. Ein großer Unterschied zum Aufschieben: Beim Prokrastinieren findet man Ausreden sich selbst oder anderen gegenüber, terminiert nicht („irgendwann mal“) und macht nicht sich selbst verantwortlich, sondern die äußeren Umstände.

5. Beziehen Sie Ihr Umfeld ein und machen Sie Schluss mit dem Prokrastinieren

Wer regelmäßig aufschiebt, dem kann auch ein gezielt ausgewählter Partner helfen, damit aufzuhören. Das kann eine Kollegin sein, mit der Sie sich gut verstehen, oder – wenn ein Vertrauensverhältnis besteht – sogar der oder die Vorgesetzte. „Informieren Sie die Person über das Vorhaben, das Sie potenziell auf die lange Bank schieben könnten“, rät Cordula Nussbaum. „Und erteilen Sie ihr die Erlaubnis, regelmäßig nachzufragen, ob Sie am Ball bleiben.“

Auf diese Weise wird eine Art positiver Druck auf den Prokrastinierer aufgebaut: Wer gibt schon gerne vor einem Dritten zu, dass er mit einer Aufgabe noch immer nicht weitergekommen ist?

6. Nutzen Sie eine Stoppuhr, um Prokrastination vorzubeugen

Häufig prokrastinieren wir auch deshalb, weil uns bestimmte Aufgaben aufwendiger erscheinen, als sie tatsächlich sind. Ein Klassiker: die Reisekostenabrechnung. Tätigkeiten wie dieser kann man durch einen einfachen Trick ihren vermeintlichen Schrecken nehmen. Stoppen Sie beim nächsten Mal die Zeit, die Sie wirklich dafür benötigen, rät Expertin Cordula Nussbaum.

„Häufig stellt man dann fest: Es dauert in Wahrheit nur wenige Minuten, die Belege für die Abrechnung zusammenzustellen.“ Wer ein paarmal so vorgegangen ist, kann bei bestimmten Routinetätigkeiten irgendwann einen Wettbewerb gegen sich selbst starten – und sich vornehmen, die Zeit vom letzten Mal zu unterbieten. Das spornt an und verhindert Prokrastination.

