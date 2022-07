Recruiting Headhunterin in der Rüstungsindustrie: „Sie wollen nicht erzählen, dass Sie Panzer zusammenbauen“

Eva Brückner sucht Toptalente für Panzer- und Waffenhersteller. Dort locken sechsstellige Gehälter, doch die Suche ist trotzdem schwierig.

„Andere Branchen zahlen besser als die Rüstungsindustrie.“ (Foto: Heinrich & Coll) Personalberaterin Brückner

Düsseldorf „Die Verteidigungsbranche ist diskret. Damit gehen Sie nicht hausieren“, sagt die Headhunterin Eva Brückner. Für die Personalberatung Heinrich & Coll rekrutiert die 44-Jährige für die obere und mittlere Managementebene bekannter Industrieunternehmen. Einen Großteil ihres Umsatzes machen dabei Kandidatensuchen für die Rüstungsindustrie aus.

Das Problem, das Brückner anspricht: Trotz sechsstelliger Einstiegsgehälter und sicherer Jobs sei es besonders schwierig, Stellen in der Rüstungsbranche zu besetzen. Die wenigsten sprächen gern darüber, dass sie in einem Unternehmen arbeiten, das Waffen produziert. Ein Vorreiter in Sachen New Work sei die Branche überdies auch nicht.

Was aktuell hinzukommt: Mit dem Sondervermögen der Bundeswehr dürfte sich das Problem in den kommenden Jahren noch verschärfen. „Die Unternehmen bereiten sich gerade auf die Ankündigungen der Bundesregierung vor“, sagt Brückner, was bedeutet: Sie brauchen dringend mehr Personal.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen