 Recruiting: Recruiter nehmen Abschied von Anschreiben und Lebenslauf

Martin Spielvogel macht keinen Hehl daraus, was sein Auftrag ist. „Hiring“ steht in Großbuchstaben auf seinem Porträtbild beim Karrierenetzwerk LinkedIn. Das Anpassen des Profils gehörte zu seinen ersten Amtshandlungen, als er vor drei Monaten seinen neuen Job bei Henkel antrat. Als Head of Recruiting Germany soll er die Fach- und Führungskräfte finden und anheuern, die der Düsseldorfer Dax-Konzern so dringend braucht. Die neun wichtigsten Stellenausschreibungen stehen ganz oben auf seiner Social-Media-Seite, vom Controller bis zum Nachhaltigkeitschef ist alles dabei, genderneutral formuliert, hybrides Arbeiten selbstverständlich.

Nur zwei Klicks sind es bis zum digitalen Bewerbungsformular. „Wir versuchen, den Prozess so schlank wie möglich zu gestalten“, sagt Spielvogel. „Den Bewerbungsvorgang haben wir deshalb so entschlackt und vereinfacht, dass Kandidaten nur rund 60 Sekunden dafür benötigen.“ Ob ein Interessent tatsächlich zum Jobprofil und zum Unternehmen passt, stellt sich dann später im persönlichen Gespräch heraus.

Ausgefeilte Motivationsschreiben sind bei dem Hersteller von Klebstoffen und Konsumgütern selbst für Topjobs nicht mehr erforderlich. Potenzielle Interessenten wollen nicht mehr viel Zeit für eine Bewerbung aufwenden, deshalb bemüht man sich, den Aufwand möglichst gering zu halten – zumal im Zeitalter Künstlicher Intelligenz ohnehin kaum zu sagen wäre, ob nicht in Wahrheit ChatGPT die Bewerbung geschrieben hat.

Recruiting: Wer Werte im Alltag nicht lebt, verliert die jungen Menschen

„Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten, talentierte Leute zu bekommen und zu halten“, sagt Jürgen Weigand, Wirtschaftsprofessor und stellvertretender Rektor an der Privathochschule WHU – Otto Beisheim School of Management. „Der Arbeitsmarkt ist zugunsten der gut qualifizierten Jobsuchenden gekippt.“ Eine neue, selbstbewusste Generation angehender Führungskräfte trifft auf zum Teil sehr traditionelle Strukturen in den Unternehmen. Das verändert das System – und zwingt die Personalabteilungen zum Umdenken.

Wo einst zig Bewerber auf eine Stelle kamen, suchen Unternehmen heute oft monatelang nach geeigneten Kandidaten. Besonders mau sei die Lage in technischen Bereichen wie IT, Ingenieurwesen oder Forschung und Entwicklung, so das einhellige Fazit der Personalexperten auf dem Branchentreffen MBA Recruiters Roundtable in Düsseldorf. Gleichzeitig fühlen sich viele Hochschulabsolventen von den Arbeitgebern unverstanden und zu wenig wertgeschätzt.

„Junge Menschen wollen, dass die Werte, für die ein Unternehmen steht, zu ihrer Persönlichkeit und zu ihrer Weltanschauung passen“, sagt Eduarda Goncalves Ribeiro de Castro. „Firmen, die von Nachhaltigkeit, Diversität und Flexibilität reden, aber dies im Berufsalltag nicht leben, verlieren die Leute.“

Die 30-Jährige weiß, wovon sie spricht. Vor drei Jahren stand sie als Studentin selbst noch auf der anderen Seite, 2020 machte sie ihren Master of Business Administration (MBA) an der WHU. Heute ist sie Expertin für Employer Branding bei Vodafone und muss jungen Leuten die Vorzüge ihres Arbeitgebers nahebringen. Eine ranghöhere und besser bezahlte Stelle in der Personalabteilung eines Mittelständlers schlug sie aus: Die Unternehmenskultur überzeugte sie nicht.

Die Art und Weise, wie Unternehmen und Mitarbeitende zusammenfinden, verändert sich – sowohl räumlich als auch inhaltlich. Social-Media-Plattformen spielen eine immer größere Rolle im Rekrutierungsprozess. Wer als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden will, sollte tunlichst dort präsent sein, wo sich potenzielle Bewerber bevorzugt tummeln, also im Netz.

Vodafone postet Jobangebote und Karrierethemen mittlerweile auf nahezu allen Kanälen, von LinkedIn über Instagram bis Tiktok, die Inhalte werden auf die jeweiligen Nutzergruppen zugeschnitten. Zusätzlich ermutigt der Telekomkonzern seine Beschäftigten, berufliche Themen über ihre privaten Accounts zu teilen, und bietet dafür sogar Workshops an. „Jeder Mitarbeiter ist ein Botschafter des Unternehmens“, sagt Eduarda Castro. „Wenn Freunde oder Bekannte sagen, Vodafone ist ein tolles Unternehmen, ist das authentischer und wirkungsvoller als jede Stellenanzeige.“

„Wir müssen näher ran an die Kandidaten“, sagt auch Henkel-Manager Spielvogel. Früher habe Personalarbeit vor allem darin bestanden, auf Bewerbungen zu reagieren, heute gehe es um aktiven und langfristigen Beziehungsaufbau. So habe das Unternehmen eigens ein Programm entwickelt, um den Kontakt zu ehemaligen Praktikanten und Werkstudenten zu halten.

Künstliche Intelligenz: Wissen veraltet immer schneller

Regelmäßige Ansprache oder Einladungen zu internen Veranstaltungen sollen die Identifikation mit dem Unternehmen hochhalten. Dasselbe gilt für ehemalige Mitarbeiter sowie für Bewerber, die bei einer Besetzung nicht zum Zug gekommen sind. „Wir suchen nicht mehr zwingend den formal besten Kandidaten, sondern den am besten passenden für die Stelle“, sagt Spielvogel. „Das bedeutet auch, im Fall einer Absage klar zu kommunizieren, warum wir jetzt nicht zusammenkommen, es aber bei einer anderen Position sehr wohl klappen könnte.“

Waren in den vergangenen fünf Jahren vor allem technische und digitale Kenntnisse gefragt, rücken heute zunehmend persönliche Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Flexibilität, Verhandlungsgeschick und Entscheidungsfähigkeit in den Fokus der Recruiter. Aufgeschlossenheit für den technologischen Wandel gilt inzwischen als selbstverständliche Voraussetzung für nahezu jeden Job.

Angesichts der rasanten Veränderungsgeschwindigkeit – Stichwort: Künstliche Intelligenz – veraltet jede Form von Wissen jedoch immer schneller, auch technologisches. In der Folge nimmt die Bedeutung formaler Qualifikationen im Bewerbungsprozess ab, die individuelle Persönlichkeit und das direkte Gespräch werden wichtiger. „Mich interessiert die Motivation der Menschen“, sagt Janus Kwong, Recruiting Consultant beim Reiseportal Trivago.

„Warum wollen sie genau diesen Job? Oder geht es nur um einen Wechsel um des Wechsels willen?“ Außerdem wichtig: Hartnäckigkeit. „Ich habe mich dreimal bei Trivago beworben, bis ich genommen wurde. Also immer dranbleiben, nicht aufgeben.“

Das heißt allerdings nicht, dass Titel und Abschlüsse bedeutungslos sind. „Wir achten schon auf formale Qualifikationen“, sagt Spielvogel. „Doch ein MBA-Abschluss allein ist keine Garantie für eine Anstellung. Alle Bewerber durchlaufen denselben Prozess.“ Die Zusammenarbeit mit der WHU, an der Henkel einen Lehrstuhl sponsert, will der Konzern weiter ausbauen.

„Alle Unternehmen haben Schwierigkeiten, ausreichend neue, passende Leute zu finden. Kooperationen und Partnerschaften mit führenden Universitäten sind ein guter Weg, frühzeitig Kontakte zu Talenten zu knüpfen“, sagt Spielvogel. In Zukunft sollen sich solche strategischen Initiativen bei der Personalgewinnung noch stärker auszahlen, sprich: mehr High Potentials direkt in Jobs bei Henkel lotsen.

Martin Spielvogels eigene Karriere ist das beste Beispiel, wie sehr sich das Recruiting bereits verändert hat. Ins Gespräch für seinen neuen Job bei Henkel kam der frühere Bayer- und L’Oreal-Manager über einen privaten Kontakt. „Bei uns könnte sich etwas auftun“, stand in der Nachricht. Sie erreichte ihn über LinkedIn.

