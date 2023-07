Die CEOs von Deutschlands größten Konzernen haben ihre Hauptversammlungen absolviert. Eine Analyse zeigt, welche Redner überzeugen – und wer gepatzt hat.

Der Telekom-Chef zeigte sich rhetorisch gewohnt stark, der neue Adidas-Chef punktete durch seine unkonventionelle Art. (Foto: IMAGO/Panama Pictures, dpa) Timotheus Höttges (l.), Björn Gulden

Düsseldorf „Guten Morgen alle zusammen, ich hoffe, es geht euch gut?“ In roter Trainingsjacke begrüßt Björn Gulden die Adidas-Aktionäre in der Stadthalle Fürth. Nicht nur der lockere Ton und das legere Outfit des Vorstandschefs bei einer Hauptversammlung sind ungewöhnlich. Der norwegische Ex-Fußballprofi spricht frei, ohne Manuskript und ohne vom Prompter abzulesen.

Mit Akzent und oft wackeligem Satzbau sagt er: „Wenn ich etwas Falsches sage und komisch, dann liegt es an die Sprache und nicht an das Inhalt.“ Seine Botschaft aber ist klar – Gulden will Adidas wieder „zur besten Sportmarke“ machen. Überzogene Erwartungen dämpft er: „Wir wollen nicht wieder den Fehler machen, dass wir ein Quartal für euch glänzen wollen.“ Aber er verspricht: „Das Jahr 24 wird besser, 25 wird gut.“

