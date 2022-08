Rückkehr in den Job Post-Holiday-Syndrom: Acht Tipps, die gegen das Stimmungstief nach dem Urlaub helfen

Zwei von drei Beschäftigten fällt der Start nach dem Urlaub schwer. Dieses Gefühl ist normal – kann aber zum Signal für einen Jobwechsel werden. Acht Tipps gegen den Blues.

Vielen Beschäftigten fällt die Rückkehr in den Job nach dem Urlaub schwer. (Foto: Frank Mckenna/Unsplash) Urlaub am Strand

Düsseldorf Der Strand ist weg, der Stress zurück: Gerade in den ersten Tagen nach dem Urlaub ist die Arbeit für viele Beschäftigte mühevoll. Studien zeigen, dass sich zwei Drittel der Arbeitnehmer nach der Rückkehr aus dem Urlaub im Stimmungsjetlag befinden.

Forscher bezeichnen das als Post-Holiday-Syndrom. Und das könnte in diesem Jahr schwerer ausfallen als sonst, sagt der Leipziger Arbeitspsychologe Hannes Zacher. Weil der Urlaub in den vergangenen Jahren pandemiebedingt oft ausfallen musste, hätten viele Beschäftigte in diesem Jahr besonders hohe Erwartungen an die Ferien gehabt. „Umso schwerer könnte ihnen die Rückkehr an den Arbeitsplatz fallen.“

So kannst du das Post-Holiday-Syndrom überwinden

