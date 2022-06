Rückkehr ins Büro Diese Managerin optimiert die Produktivität bei Google – das sind ihre Tipps fürs hybride Arbeiten

Wie klappt der Mix aus Homeoffice und Bürotagen so, dass alle produktiv bleiben? Fünf Tipps von einer Google-Managerin.

Die Google-Expertin optimiert hybrides Arbeiten beim weltgrößten Suchmaschinen-Betreiber. (Foto: Google) Laura Mae Martin

San Francisco Nach der Pandemie suchen viele Firmen ihren Weg in einen neuen Arbeitsmodus. Google setzt Maßstäbe und ist dabei, viele seiner rund 164.000 Angestellten in die Büros zurückzuholen. Zwei Jahre lang war das Arbeiten von zu Hause aus die Regel. Jetzt sollen die Google-Mitarbeiter an etwa drei Tagen in der Woche ins Büro kommen.

Unter den „Googlianern“ ist das umstritten. Auch weil andere Firmen wie etwa Unterkunftsvermittler Airbnb ihren Angestellten weiterhin freie Hand lassen bei der Wahl des Arbeitsorts.

Der Suchmaschinenriese hat sich hingegen für ein System entschieden, bei dem das Gehalt vom Wohnort abhängt. „Wer zum Beispiel aus dem teuren Silicon Valley in eine günstigere Region zieht, dem wird die Vergütung gekürzt“, sagte ein Google-Mitarbeiter dem Handelsblatt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen