Viele Arbeitnehmer scheuen die Gehaltsverhandlung. Personaler erklären, welche Fehler Bewerber unbedingt vermeiden sollten, wenn sie nach mehr Geld fragen.

Wer über seine Entlohnung verhandelt, sollte seinen Marktwert kennen und immer sachlich bleiben. (Foto: Getty Images) Gehaltsgespräch

Berlin Gehaltsverhandlungen sind vielen Menschen unangenehm, gehören aber zum Berufsleben dazu. Ob intern oder bei einem Wechsel: Wer viel verdienen will, muss meist gut verhandeln. Einen Königsweg, der zum Erfolg führt, gibt es dabei nicht. „Entscheidend für den Erfolg im Gehaltsgespräch ist es, sich auf das jeweilige Gegenüber einzustellen“, sagt die Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich.

Bewerberinnen und Mitarbeiter sollten einige Punkte beachten, wenn es an den Verhandlungstisch geht. Denn Gehaltsgespräche sind immer eine Gratwanderung: Bewerberinnen und Mitarbeiter sollten selbstbewusst auftreten, sonst verändert sich das Gehalt kaum. Wer aber zu forsch oder fordernd wirkt, verärgert im schlimmsten Fall sein Gegenüber.

Was also geht gar nicht in der Gehaltsverhandlung? Das Handelsblatt hat Personalerinnen und Personaler großer Arbeitgebermarken befragt, unter anderem bei SAP, Volkswagen und L’Oréal. Welche sechs Fehler Sie vermeiden sollten, lesen Sie hier.

1. Fehler bei der Gehaltsverhandlung: Später mehr fordern

