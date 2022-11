Schulbildung United World Colleges: Lernen von 90 Ländern

Völkerverständigung beginnt im Schlafzimmer: Licht an oder aus? Fenster zu oder offen? Darf man Musik hören bis in die Nacht? Oder lautstark in entfernte Zeitzonen telefonieren, wenn die anderen schlafen wollen? Wichtige Fragen für vier Jugendliche, die sich ein Zimmer teilen. Und die Basis für ein interkulturelles Miteinander im Kleinen.

Dieses zu fördern ist das Ziel des Robert Bosch College (RBC) in Freiburg: 200 junge Menschen zwischen 16 und 19 Jahren leben und lernen hier zwei Jahre lang gemeinsam. Sie kommen aus über 90 Nationen, sprechen fast 70 verschiedene Muttersprachen, haben unterschiedliche Hautfarben und sind in diversen politischen Systemen und Kulturkreisen aufgewachsen. Religiöse Konflikte, politische Unruhen, Besatzung oder Krieg haben viele von ihnen persönlich erlebt.

Unter normalen Umständen würden sie sich kaum je begegnen. Doch jetzt müssen sie auf dem idyllisch gelegenen Campus im Breisgau ihr Zusammenleben auf engstem Raum organisieren: sechs Zimmer pro Wohnhaus, zwei Bäder, eine Küche, ein Gemeinschaftsraum – und 24 Teenager.

Keine einfache Aufgabe, doch der Crashkurs in Toleranz und Diplomatie hat Methode. Das RBC gehört zur Gruppe der United World Colleges, einer internationalen Bildungsbewegung, die sich für Frieden und eine nachhaltige Zukunft einsetzt. 18 UWC-Schulen gibt es weltweit, das Freiburger Internat ist die einzige in Deutschland. „Wir alle sind Menschen und wollen als Person und nicht nur als Repräsentant irgendeiner Nation gesehen werden“, sagt Schulleiter Laurence Nodder.

Erklärtes Lernziel: Aspekte wie Hautfarbe, Nationalität oder Religion sind für ein harmonisches Miteinander Nebensache. Nicht aber, ob jemand Nachteule oder Frühaufsteher ist, Ordnung oder kreatives Chaos braucht, Folklore oder Heavy Metal liebt – Vorlieben und Eigenschaften also, die es auf der ganzen Welt gibt.

Keine Gewähr für einen Platz in Deutschland

Von den 100 Plätzen pro Schuljahr sind 25 für einheimische Bewerberinnen und Bewerber vorgesehen, die übrigen werden an junge Menschen aus aller Welt vergeben. Schon das Aufnahmeverfahren ist besonders: Schüler aus Deutschland können sich online über die Stiftung UWC Deutschland für alle 18 UWC-Schulen weltweit bewerben. Länderwünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt, eine Gewähr für einen Platz in Deutschland oder einem anderen Land gibt es aber nicht.

Wer sich also für das UWC-USA bewirbt, könnte sich am Ende auch in Costa Rica oder Mostar wiederfinden. Auch das RBC hat keinerlei Einfluss auf die Auswahl der internationalen Schüler in ihren Heimatländern. Stichtag für den kommenden Jahrgang ist der 27. November.

Unterrichtssprache ist Englisch – was nicht alle Schüler bei der Ankunft beherrschen. Manche haben noch nie am PC gearbeitet. Was jedoch alle vereine, seien Engagement, Motivation und Freude am Lernen, so Nodder, der das RBC seit der Gründung 2014 leitet. Um den ausländischen Jugendlichen die Integration zu erleichtern, soll in jedem Zimmer möglichst ein Schüler oder eine Schülerin aus Deutschland wohnen. Zudem werden viele durch Gastfamilien begleitet, die ab und zu ein Wochenende mit ihnen verbringen oder an Schulveranstaltungen teilnehmen. Auch die Lehrer engagieren sich bei außerschulischen Aktivitäten, manche wohnen auf dem Campus.

Das Internat ist als gemeinnützig anerkannt und finanziert sich sowohl aus öffentlichen Geldern als auch über Spenden. Zu den Geldgebern zählen neben dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg die Robert-Bosch-Stiftung und der Medizintechnikhersteller B. Braun.

Das Curriculum ist vergleichbar mit dem einer gymnasialen Oberstufe, Niveau und Unterrichtsweise ähneln eher den ersten Semestern an der Uni. Ein Abitur verleiht das RBC nicht, sondern den weltweit anerkannten Schulabschluss International Baccalaureate (IB), der junge Menschen Studien zufolge gut auf ein Hochschulstudium oder eine anspruchsvolle Berufsausbildung vorbereitet.

IB statt Abi: Was den internationalen Abschluss ausmacht Wer hat’s erfunden? Das International Baccalaureate (IB) ist ein international anerkannter Schulabschluss und wurde ursprünglich für Diplomatenkinder entwickelt. Vergeben wird er seit 1968 von der Schweizer Organisation du Baccalauréat International (OBI) mit Sitz in Genf. Welche Anbieter gibt es? IB-Curricula werden weltweit von rund 5000 offiziell anerkannten Schulen angeboten, rund 3500 davon unterrichten bis zur Hochschulreife (IB-Diploma). Um akkreditiert zu werden, müssen Schulen umfangreiche Kriterien erfüllen, etwa einen internationalen Fächerkanon vorweisen, eine angemessene IT-Ausrüstung sowie multimedialen Unterricht. Offizielle Unterrichtssprache ist je nach Schule Englisch, Spanisch oder Französisch. In Deutschland gibt es knapp 80 Schulen, die das IB-Diploma anbieten, die Mehrzahl in privater Trägerschaft. Wie sieht der Lehrstoff aus? In dem zweijährigen Curriculum sind sechs Fächer aus mindestens fünf verschiedenen Themenbereichen zu belegen: Sprache und Literatur, moderne und klassische Fremdsprachen, Mathematik und Informatik, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften sowie Kunst und weitere kreative Fächer. Obligatorisch sind zudem eine Facharbeit („Extended Essay“) sowie der Kurs „Theory of Knowledge“, der die Schüler zu kritischem und internationalem Denken anregen soll. Was bringt das IB-Diploma? Der Oberstufenabschluss wird von vielen Hochschulen weltweit als direkte Zugangsberechtigung anerkannt. Um an einer deutschen Universität ohne zusätzliche Prüfung zum Studium zugelassen zu werden, gelten allerdings bestimmte Mindestanforderungen. So müssen zwei Sprachen, Mathematik, eine Naturwissenschaft und ein gesellschaftswissenschaftliches Fach als Prüfungsfächer belegt werden. Mindestens drei davon müssen im sogenannten Higher Level absolviert werden, vergleichbar mit den Leistungskursen beim deutschen Abitur. Zudem müssen alle Fächer durchgängig für zwei Jahre belegt und mit mindestens „befriedigend“ (IB-Note 4) bewertet worden sein.

Zu den Besonderheiten des IB zählt etwa das obligatorische Fach „Theory of Knowledge“, in dem die Jugendlichen lernen sollen, ihr eigenes Wissen und Lernen zu reflektieren und vermeintliche Wahrheiten kritisch zu hinterfragen. Auch in den übrigen Fächern werden eigenständiges Lernen, Diskurs und die kritische Auseinandersetzung mit dem Stoff gefördert und gefordert. „Wir lernen hier miteinander und voneinander“, sagt Schülerin Nele aus Worms. „Das hat mir an meiner vorigen Schule gefehlt.“

Die 17-Jährige wurde durch eine TV-Dokumentation auf das RBC aufmerksam, ein Porträt des Absolventen Jeremias Thiel, der aus schwierigen Familienverhältnissen stammt, im SOS-Kinderdorf aufwächst, 2019 seinen Abschluss in Freiburg macht und heute in den USA studiert. „Ich habe meinen Eltern das Buch besorgt, danach waren sie einverstanden“, erzählt Nele.

Vollstipendium für 70 Prozent der Schüler

Möglich werden solche Karrieren durch großzügige Förderung beim Schulgeld. UWC-Schulen verstehen sich nicht als Kaderschmieden für Kinder reicher Eltern, sondern als Bildungsstätten für engagierte, sozialfähige junge Menschen. Der Schulbesuch soll allen Interessenten offenstehen, unabhängig vom Einkommen der Eltern. So werden aktuell fast alle Schüler des Robert Bosch College mit Stipendien unterstützt, 70 Prozent erhalten ein Vollstipendium, darunter mehrere Jugendliche mit Flüchtlingsstatus.

Nele hat ihren Stundenplan so gestrickt, dass ihr IB-Diploma von deutschen Universitäten wie ein Abitur anerkannt wird. Wer bereit ist, für die Hochschulzulassung eine Zusatzprüfung abzulegen, hat mehr Freiheiten bei Fächerkombination und Kurswahl.

Wichtiger als die Lerninhalte ist für den Schulleiter aber der gemeinsame Alltag. Dort erlebten die jungen Leute, dass sie trotz unterschiedlichster Hintergründe mehr verbinde als trenne, so Nodder, der aus Südafrika stammt und die Apartheid noch aus eigener Erfahrung kennt. Und dass man schneller Freunde finde und besser klarkomme, wenn man lerne, die Welt auch aus anderen Perspektiven zu betrachten. Der Erfolg scheint ihm recht zu geben: „Seit Bestehen dieser Schule haben nur drei Schüler abgebrochen“, so Nodder.

