Sechsstelliges Gehalt Diese Jobs finden Führungskräfte in der Wasserstoffbranche

In der noch jungen Industrie werden immer mehr Jobs ausgeschrieben. Was Kandidaten gerade für Führungspositionen mitbringen müssen.

Für den Aufbau der Branche sind Fach- und Führungskräfte gesucht. (Foto: Getty Images/Westend61 (M)) Wasserstoffindustrie

Düsseldorf Der Jobmarkt für Wasserstoffexperten bietet lukrative Chancen für Fach- und Führungskräfte. Arbeitsmarktexpertin Annina Hering von der Online-Stellenbörse Indeed sagt: „Für die grüne Transformation der Wirtschaft wird händeringend Personal gesucht.“ Beste Voraussetzungen, bei einem Jobwechsel eine überdurchschnittliche Vergütung herauszuhandeln. Sechsstellige Gehälter sind auch für Quereinsteiger drin.

So verdient zum Beispiel eine berufserfahrene Projektmanagerin über alle Branchen hinweg laut Indeed ein durchschnittliches Jahresgehalt von rund 86.500 Euro brutto. Wer ein abgeschlossenes Studium in den gefragten Bereichen hat, kann „deutlich mehr“ raushandeln.

Sogenannter grüner Wasserstoff gilt als Schlüssel für die klimafreundliche Umgestaltung von Industrie und Verkehr. Der Markt entsteht gerade. Knapp 1100 Stellen waren in den ersten fünf Monaten 2023 bundesweit zum Stichwort „Wasserstoff“ im Angebot, zeigt eine exklusive Auswertung von Print- und Online-Jobangeboten der Employer-Branding-Beratung Index für das Handelsblatt. Das sind zehn Mal mehr als 2019. Experten erklären, welche Profile sich für wechselwillige Projektmanager, Bereichsleiter und Topmanager auszahlen.