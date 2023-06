 Selbstoptimierung: So können Biohacker ihre Leistung im Job verbessern

Düsseldorf Ein bisschen Sport machen und damit Shoppinggutscheine und Rabattcodes verdienen: Aktionen wie diese sind in deutschen Unternehmen mittlerweile keine Seltenheit. Bei dem Versicherer Generali etwa spornt eine App die Mitarbeiter an, sich mehr zu bewegen. Haben die Angestellten ein bestimmtes Sportziel erreicht, schaltet sie unter anderem Gutscheine für Sportartikelhersteller wie Adidas frei.

Bei der Aktion handelt es sich um eine von vielen Formen des Biohacking. Statt eines Computers „hacken“ Menschen dabei ihren eigenen Körper und versuchen, sich mittels Technologie selbst zu optimieren. Sie verwenden zum Beispiel smarte Armbänder oder Apps, um ihre Fitness oder Ernährung zu dokumentieren und so ihre Leistung zu steigern.

Nicht nur bei Ernährung und Sport kann Biohacking zum Einsatz kommen. Mit Implantaten unter der Haut können Biohacker zum Beispiel Türen öffnen, Einkäufe bezahlen und ihre Visitenkarten abspeichern. Das könnte auch die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Vier Biohacking-Technologien haben besonderes Potenzial – bergen allerdings auch Risiken.

Selbstoptimierung: Fitnessuhren und Wearables steigern die Fitness

Von Fitnessuhren und anderen tragbaren Trackern, wie zum Beispiel digitalen Ringen, profitieren nicht nur Mitarbeiter – auch Arbeitgeber haben Interesse daran, dass ihre Angestellten im Alltag gesund leben. Sie werden dann seltener krank und sind bei der Arbeit produktiver. „Die Mitarbeitenden erhalten attraktive Belohnungen für einen gesunden Lebensstil und tun gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit“, sagt Unternehmenssprecher Dirk Brandt von der Generali-Versicherung über die unternehmenseigene App.

Das Programm ist für die Angestellten freiwillig. Trotzdem warnt Oliver Bendel vor solchen Projekten. Der Technikphilosoph forscht zum Verhältnis von Maschinen und Menschen.

„Ich halte die App für einen Eingriff in die Privatsphäre der Mitarbeiter, ob die Teilnahme freiwillig ist oder nicht.“ Mitarbeiter könnten sich von ihren Kollegen oder Vorgesetzten auch unbewusst unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie sich weigern mitzumachen, sagt Bendel.

Von Fitnessuhren könnten Arbeitnehmer profitieren, sie können aber auch schnell zu Überwachungszwecken genutzt werden. (Foto: IMAGO @Eibner) Fitnessuhr

In den USA gehen Arbeitgeber teilweise noch weiter. Die Versicherungsgesellschaft Aetna hat zum Beispiel mit Fitnesstrackern experimentiert, die den Schlaf ihrer Mitarbeiter überwachen. Ein Armband trackt die Bewegungen der Angestellten und misst so die Qualität des Schlafs.

Wenn die Mitarbeiter mehr als sieben Stunden in der Nacht schlafen, können sie sich Geld dazuverdienen. Das Unternehmen will dadurch die Produktivität im Arbeitsalltag steigern. Auch bei diesem Projekt war die Teilnahme freiwillig. Trotzdem sagt Technikphilosoph Bendel: „Wie gut ich schlafe, ist wirklich ein persönliches Thema. Das verrät etwas über Krankheit, Gesundheit, Nervosität, berufliche und persönliche Probleme.“

Smarte Kontaktlinsen und AR-Brillen vereinfachen Arbeit in der Logistik

Bei Augmented-Reality-Brillen, auch AR-Brillen genannt, werden einem Nutzer über sein Sichtfeld virtuelle Inhalte eingeblendet. Solche Brillen kommen bereits jetzt in der Logistik zum Einsatz – zum Beispiel bei Audi.

Mit dreidimensionalen Hologrammen in den Lagerhallen will der Autohersteller die Arbeit der Logistiker vereinfachen. Es werden etwa Regale, Container oder Bauteile direkt in das Sichtfeld projiziert. So können die Mitarbeiter laut Audi Größenverhältnisse besser einschätzen. Außerdem könnten sich Fachleute aus anderen Werken problemlos auf die AR-Brillen schalten und deshalb an Entscheidungen aktiver teilhaben.

Auch im Handel könnten AR-Brillen zum Einsatz kommen. Ein Möbelhersteller könnte die Technik zum Beispiel Kunden anbieten, damit sich diese besser vorstellen können, wie ein Sofa im Wohnzimmer aussieht.

Eine weitere Möglichkeit des Biohacking sind smarte Kontaktlinsen mit integriertem Mikrodisplay, die zum Beispiel Navigationshilfen, Nachrichten und medizinische Daten auf die Netzhaut projizieren oder die Augenbewegungen eines Nutzers erkennen können.

Ingenieuren könnten sie bei der Wartung und Reparatur von komplizierten Maschinen helfen, indem sie Bilder und Videos davon aufnehmen und diese mit Informationen füttern. Bis smarte Kontaktlinsen tatsächlich zum Einsatz kommen, wird es noch dauern. Bislang arbeiten Firmen wie Mojo Vision an Prototypen.

Das klingt zunächst nach Science-Fiction. Tatsächlich rückt die Technik aber immer näher an den Menschen heran, sagt Technikphilosoph Oliver Bendel: „Entweder man holt die Maschinen in die Arbeit oder man setzt dem Menschen Maschinen ein. Das ist tatsächlich die Richtung, in die es geht.“

Mikrochips: Biohacker nutzen Technik unter der Haut für die Selbstoptimierung

Eine weitere Methode des Biohacking: Kleine Mikrochips, die unter die Haut gesetzt werden und auf denen verschiedene Daten gespeichert sind. Der Biohacker Patrik Kramer zum Beispiel hat sechs solcher Implantate. Er kann damit unter anderem seine Haustür aufschließen, Einkäufe bezahlen oder seine digitale Visitenkarte an andere Menschen weitergeben. Mit einer App kann er alle Daten auf den Chips speichern, die er kurzfristig abrufen möchte.

Die bekannteste Technik, die in den Implantaten steckt, ist die „Near Field Communication“, kurz NFC. Die findet sich auch in unseren Bankkarten zum kontaktlosen Bezahlen. Wie die Karten können auch die Implantate nur dann ausgelesen werden, wenn das Lesegerät und den Chip nicht mehr als wenige Zentimeter trennen.

„NFC-Chips haben aber in der Regel eine Seriennummer, die mit einfachen Mitteln ausgelesen werden kann“, sagt Marit Hansen, Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein. So könnte eine Person mit Implantat beim Auslesen identifizierbar werden.

Mit den Implantaten wird unter anderem das Bezahlen an der Supermarktkasse möglich. (Foto: IMAGO / Cover-Images) NFC-Chip unter der Haut

Die Trennung von Arbeits- und Privatleben könnte allerdings durch Implantate immer weiter verschwimmen, sagt Hansen. Arbeitnehmer könnten den Büroschlüssel oder die Kreditkarte von der Arbeit in ihrer Freizeit nicht einfach zu Hause lassen. „Ich kann das Implantat zwar nicht vergessen oder verlieren. Aber ich kann es auch nicht loswerden“, sagt die Datenschutzexpertin.

NFC-Chips werden bereits großflächig eingesetzt. Trotzdem sind Implantate noch eine Seltenheit. Für den Biohacker Patrick Kramer ist das zwar verständlich, aber unbegründet: „Warum sollte man Technik nur auf der Haut tragen und nicht ein paar Millimeter tiefer? Diese Barriere stellt sich nur in unserem Kopf.“ Auch Technikphilosoph Oliver Bendel sagt: „Kleine Chips, zum Beispiel in den Händen, sind überhaupt kein Problem. Das ist für den Körper ungefährlich.“

So könnten Mitarbeiter im Büro ihren Schlüssel bald in sich tragen, alle Passwörter in der Hand speichern und Bestellungen im Internet für die Firma abschließen. Dafür müssten sie nur die richtigen Daten auf ihren Implantaten speichern.

Exoskelette verringern Belastung bei schwerer Arbeit

Laut Bendel könnten auch Exoskelette die Arbeitswelt verändern. Das sind tragbare Gerüste aus Metall oder Kunststoff, die außen am Körper angebracht sind und dabei die Gelenke stützen. Passive Skelette können zum Beispiel Bauarbeitern oder Landwirten dabei helfen, schwere Gewichte zu tragen und so die Belastung auf Gelenke und die Wirbelsäule verringern. „Anstrengende Berufe wie Spargelstechen oder Erdbeerenpflücken könnten durch Exoskelette enorm erleichtert werden“, sagt Bendel.

Ein aktives Exoskelett kann sich sogar in die Bewegungen der Nutzer einbringen. Die roboterartigen Stützen haben eigene Kraft und können Menschen mithilfe von Sensoren und Motoren unterstützen und bestimmte Gelenke bewegen.

Der Paketzusteller dpd hat im Jahr 2022 aktive Exoskelette in der Logistik getestet. Die Gerüste sollten den Mitarbeitern beim Tragen von besonders schweren Paketen im Lager helfen. Die Testphase dauerte ein Jahr.

Nun testet das Unternehmen passive Exoskelette, weil die aktiven Stützen durch die Motoren am Körper deutlich schwerer zu tragen sind. Aktive Exoskelette seien vor allem sinnvoll, wenn die Mitarbeiter besonders schwere Gewichte tragen müssen. Im normalen Arbeitsalltag in der Logistik erhofft sich das Unternehmen mehr von den passiven Stützen.

Erstpublikation: 16.06.2023, 12:41 Uhr