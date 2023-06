Selbstzweifel im Job können zu unüberwindbaren Hürden auf dem Weg zum Erfolg werden. Mit welchen Tricks Sie Ihren inneren Kritiker zum Schweigen bringen.

Viele Menschen zweifeln vor allem im beruflichen Kontext an sich. Dabei gibt es einfache Schritte, diese Gedanken zu überwinden.

Düsseldorf Selbstzweifel sind unliebsame Begleiter im Job, über die niemand gerne spricht – und die doch sehr verbreitet sind: Laut einer Befragung der Karriereplattform LinkedIn sagen vier von zehn Deutschen, dass sie kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten haben und Erfolge oft als „Glücksgriff“ oder „Zufall“ abtun. Ein Drittel der deutschen Berufstätigen gab zudem an, die Coronapandemie habe ihr Selbstbewusstsein am Arbeitsplatz geschwächt.

Vor allem Frauen bewerten sich Untersuchungen zufolge oft zu kritisch. In einer Studie der Internationalen Hochschule Bad Honnef / Bonn etwa schätzten Frauen ihre Kompetenzen einerseits deutlich schlechter ein, als sie wahrgenommen wurden – und neigten andererseits zu stärkerer Selbstkritik als die männlichen Probanden.

Aber warum sind Zweifel an den eigenen Kompetenzen im Arbeitskontext so häufig? Und wie lassen sie sich überwinden? Das Handelsblatt hat mit verschiedenen Experten darüber gesprochen und neun Schritte identifiziert, mit denen Sie Ihren inneren Kritiker zum Schweigen bringen.

