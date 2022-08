Serie: Arbeiten bei ... Hoher Haustarif und bis zu 7900 Euro Jahresbonus: Wer bei Porsche aufsteigen will, muss viel leisten

Rund tausend freie Stellen gibt es aktuell beim Stuttgarter Autohersteller. Was Mitarbeiter und das Unternehmen selbst über Porsche als Arbeitgeber sagen.

Rund 1000 Stellen sind bei Porsche in Deutschland aktuell ausgeschrieben. (Foto: Imago) Porsche

In dieser Serie beleuchten wir bekannte Arbeitgebermarken von Unternehmens- und Mitarbeiterseite. Diesmal geht es um Porsche.

Topgehälter und Aufstiegschancen: In Arbeitgeberrankings ist Porsche stets vorn mit dabei. Zu Beginn des Jahres landete das Unternehmen in einer Studie von „Stern“ und Statista auf Platz sieben der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands, beim Marktforschungszentrum Trendence war dieses Jahr die Bronzemedaille drin.

Der Sportwagenhersteller beschäftigte im vergangenen Jahr knapp 37.000 Mitarbeiter – 32.700 davon in Deutschland. Aktuell hat er hierzulande rund 1000 Stellen ausgeschrieben, die meisten davon in Beratung, IT und Entwicklung. Aber auch in Verkauf, Werkstatt und Verwaltung sind Stellen vakant.

Wir haben mit einem langjährigen Mitarbeiter aus der Entwicklung und einem ehemaligen Praktikanten bei Porsche gesprochen und Informationen von einem Unternehmenssprecher eingeholt. Sie erzählen, wie der Bewerbungsprozess bei Porsche läuft, was der Autokonzern seinen Mitarbeitern zahlt, welche Zusatzleistungen Angestellte einstreichen und wie sie aufsteigen können.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen