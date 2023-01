 Smarte Assistenten: Wird KI Angestellten helfen – oder sie ersetzen?

Neue smarte Assistenten verfassen Aufsätze, gewinnen Kunstwettbewerbe oder lösen sogar Fälle vor Gericht. Was bedrohlich klingt, kann richtig genutzt viele Vorteile haben.

KI macht komplexe Prozesse einfacher, indem sie große Datenmengen verarbeitet, daraus Entscheidungsoptionen ableitet und diese bewertet. So kann sie die Wissensarbeit optimieren und beschleunigen. Smarte Assistenten

Berlin Das Bild erinnert an einen Science-Fiction-Film. Es zeigt mehrere Menschen in pompösen Gewändern in einer Halle oder einem Raumschiff, die durch ein großes, kreisrundes Loch in die taghelle Ferne blicken. Doch nicht nur der Inhalt des Bildes wirkt futuristisch: Der Amerikaner Jason Allen hat mit dem Bild eine Kategorie des Kunstwettbewerbs der Colorado State Fair gewonnen – nur hat er „Théâtre D’opéra Spatial“ nicht selbst gemalt, sondern ein Algorithmus.

Ein Bildgenerator, der Kunstwettbewerbe gewinnt, eine Software, die einen Gerichtsfall ausficht, ein Programm, das selbst Codes generiert: Künstliche Intelligenz wird langsam auch in Sachen Kreativität zu einer ernst zu nehmenden Konkurrenz für den Menschen.

