Die neue Allbright-Studie zeigt, dass vor allem kleinere und mittelgroße Börsenunternehmen sich schwertun, Vorständinnen einzustellen, zu halten – und zu ersetzen. Das sind die Gründe.

Bei Unternehmen in Dax, MDax und SDax sind Männer nach wie vor stark in der Überzahl. (Foto: E+/Getty Images) Frauen sind selten in Vorstandsetagen

Düsseldorf Mehr als die Hälfte der 160 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland hat keine Vorständin. 81 der in den Auswahlindizes der deutschen Börse gelisteten Unternehmen stehen auf der sogenannten „roten Liste“ der Allbright-Stiftung. Die Organisation analysiert regelmäßig, wie es um die Geschlechterparität an der Spitze von Dax-, MDax- und SDax-Unternehmen steht.

Erstmals seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2016 ist die Liste der Unternehmen ohne weibliche Vorstandsangehörige dabei nicht kürzer geworden. Zu den Säumigen gehören etwa der IT-Dienstleister Adesso, der Stahlhändler Klöckner oder der Telekommunikationsanbieter 1&1.

Zum Stichtag 1. September 2022 lenken insgesamt 599 Männer und 99 Frauen in Vorstandsfunktionen die Geschicke der 160 erfassten Unternehmen. Das sind vier Männer weniger und sechs Frauen mehr als zwölf Monate zuvor.

