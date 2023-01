In Regionen mit großen deutschen Unternehmen sind Gehälter meist überdurchschnittlich hoch. Arbeitnehmer müssen dafür aber nicht immer nach München, Stuttgart oder Frankfurt ziehen.

Die westfälische Universitätsstadt schafft es unter die 20 deutschen Städte mit dem höchsten Durchschnittsgehalt. (Foto: imago images/Zoonar) Innenstadt von Münster

Düsseldorf Das Gehalt ist für viele Arbeitnehmer das entscheidende Kriterium bei einem Jobwechsel. Dabei kommt es nicht nur auf Jobposition, Personalverantwortung oder Berufserfahrung an. Ein wichtiger Faktor ist beim Verdienstniveau auch die Region, in der das Unternehmen sitzt.

In Deutschland macht es einen großen Unterschied, ob jemand in Stuttgart oder in Leipzig arbeitet. Das bestätigen aktuelle Daten aus dem „Kununu Gehaltscheck 2023“, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. Die Chefin der Arbeitgeberbewertungsplattform, Nina Zimmermann, sagt: „In Süddeutschland sitzen viele große Firmen, die nicht nur die Städte selbst geprägt haben. Sie setzen dort auch Gehaltsstandards.“

Auch Michael Kind, Vergütungsexperte bei der Unternehmensberatung Kienbaum, beobachtet diese regionalen Unterschiede: „Frankfurt ist Hauptstandort vieler Banken, in München sitzen große Versicherungen. Das hat einen starken Einfluss auf das Gehaltsniveau.“ Aber es gibt auch andere Städte mit überdurchschnittlichen Verdiensten, die wechselwillige Arbeitnehmer überraschen dürften.

Mehr verdienen als der Durchschnitt: Hohe Gehälter in Wiesbaden

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen