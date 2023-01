Die 40 Dax-Unternehmen haben zum Jahresstart zwölf Prozent mehr Stellenausschreibungen veröffentlicht als vor einem Jahr. Drei Firmen stechen hervor.

IT-Fachkräfte haben weiterhin gute Chancen auf eine Stelle bei den Dax-Unternehmen. Auch zwei Energieunternehmen suchen stark nach neuem Personal. (Foto: Getty Images/dpa (M)) Viele Jobmöglichkeiten

Düsseldorf Bewerberinnen und Bewerber haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt, weil Unternehmen massiv nach Personal suchen. Dieser Trend aus dem vergangenen Jahr setzt sich voraussichtlich auch 2023 fort. Im Januar haben die 40 im Dax gelisteten Unternehmen 27.263 Stellen ausgeschrieben, wie die Jobbörse Indeed exklusiv für das Handelsblatt erhoben hat. Das sind zwölf Prozent mehr als im Januar 2022.

Dabei gibt es zu Jahresbeginn meist einen Saisoneffekt. „Das Niveau der offenen Stellen ist im Januar in der Regel niedriger als im Dezember“, erklärt Enzo Weber, Arbeitsmarktexperte am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Positionen der Mitarbeiter, die zu Beginn 2023 neu angefangen haben, waren bereits in den vergangenen Monaten ausgeschrieben.

