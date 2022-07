Stepstone Bis zu 80.000 Euro mit wenig Aufwand: Diese sieben Teilzeitjobs versprechen ein Vollzeitgehalt

Eine exklusive Gehaltsauswertung von Stepstone zeigt: Es gibt Teilzeitjobs, die sich in 30 Stunden erledigen lassen – und trotzdem eine hohe Bezahlung versprechen. Hier sind sie.

Es gibt viele Jobs in Teilzeit, die Gehälter jenseits von 60.000 Euro versprechen. (Foto: Anthony Fomin on Unsplash) Glücklich in Teilzeit

Düsseldorf Gute Gehaltsaussichten bei wenig Arbeit: Von einem solchen Job hat wohl schon jeder Angestellter einmal geträumt. Doch in der Realität führt eine reduzierte Anzahl an Arbeitsstunden auch zu weniger Geld auf dem Konto. Die gute Nachricht ist: Auch wenn weniger verbreitet, gibt es dennoch viele Positionen, die so hoch dotiert sind, dass auch die Arbeit in Teilzeit ein sehr gutes Einkommen bringt.

Die Jobplattform Stepstone hat für das Handelsblatt exemplarisch sieben Stellenprofile ermittelt, in denen das Jahresgehalt bei rund 30 Stunden Arbeit pro Woche bei mehr als 60.000 Euro liegt. Das entspricht mehr als dem Durchschnittsgehalt in Deutschland.

Mit 30 Prozent hat Deutschland die dritthöchste Teilzeitquote in der EU. „Fast jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit“, sagt Tobias Zimmerman, Arbeitsmarkt-Experte bei der Jobplattform Stepstone. Bei Männern hingegen betrage die Quote nur zwölf Prozent. Hier in der Übersicht finden Sie gut bezahlte Teilzeitjobs.

