Steuerliche Identifikationsnummer Wo die Steuer-ID zu finden ist und was die Zahl bedeutet

Jeder Mensch in Deutschland hat 2023 eine Steuer-ID. Warum wurde sie eingeführt, wo die ID zu finden ist und wo sie beantragt werden kann.

Düsseldorf Laut Statistischem Bundesamt zahlen 43 Millionen Menschen in Deutschland Lohn- und Einkommenssteuer. Dabei kann es sich lohnen, eine Steuererklärung abzugeben. Dafür braucht das Finanzamt eine Nummer. Früher war das die Steuernummer, sie wurde aber von der Steueridentifikationsnummer abgelöst – kurz Steuer-ID. Für den Übergang sind aber beide Nummern noch gültig. Wo befindet sich diese Steuer-ID? Warum wurde sie eingeführt? Und was passiert, wenn die ID verloren gegangen ist? Ein Überblick.

Was ist die Steuer-ID?

Die Steueridentifikationsnummer, kurz Steuer-ID, wurde ab 2008 für alle steuerpflichtigen Deutschen eingeführt. Die elfstellige Nummer gilt bundesweit einheitlich und soll zum Bürokratieabbau beitragen. Denn die Steuer-ID gilt ein Leben lang und ändert sich nicht. Bei den alten Steuernummern war je nach Bundesland eine unterschiedliche Schreibweisen üblich. Zudem änderte sich die Steuernummer nach einem Umzug. Mit der Steuer-ID sind nun alle Deutschen eindeutig identifizierbar. Das soll den Behörden auch ermöglichen, Steuerbetrug besser aufzudecken.

Die Steuernummer gilt allerdings weiterhin neben der Steueridentifikationsnummer. Langfristig soll sie jedoch durch die Steuer-ID abgelöst werden. Wann das geschehen wird, ist noch unklar. Bundesweit einheitliche Steueridentifikationsnummern sind in vielen EU-Ländern längst Praxis. Auch die OECD empfiehlt sie.

Wo ist die Steuer-ID zu finden?

Wer seine Steuer-ID nicht kennt, findet diese auf dem Einkommenssteuerbescheid oder der Lohnsteuerbescheinigung. Alternativ können Bürgerinnen auch online beantragen, dass die Steuer-ID an die eigene Meldeadresse geschickt wird.

Steuer-ID verloren: Wie kann die ID beantragt werden?

Wer in seinen Unterlagen die Steueridentifikationsnummer nicht findet, kann die Nummer auch beantragen oder beim Amt erfragen. Hierfür müssen beim Bundeszentralamt für Steuern persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum und Meldeadresse hinterlegt werden. Anschließend wird die Steuer-ID erneut verschickt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann diese Information nur per Brief übermittelt werden. Das Formular zur Beantragung der Steuer-ID finden Sie hier. Die Bearbeitung des Antrags kann laut Behörde bis zu vier Wochen dauern.

Erstpublikation: 19.11.2021, 10 Uhr (zuletzt aktualisiert: 31.08.2023, 10:30 Uhr).