 Streit am Arbeitsplatz: So können Führungskräfte Konflikte im Team lösen

Zur Aufgabe von Vorgesetzten gehört, Konflikte im Team zu erkennen und bei der Lösung zu helfen. Eine Wirtschaftspsychologin und Change-Managerin gibt Tipps.

Konflikte rechtzeitig zu erkennen und bei der Lösung zu helfen gehört zur Aufgabe von Führungskräften. (Foto: Imago/Westend61) Streit am Arbeitsplatz

Düsseldorf Konflikte am Arbeitsplatz zeigen sich auf vielfältige Art: Da brüllen sich zwei Kollegen scheinbar wegen Kleinigkeiten an. Ein Teammitglied beschwert sich, dass es immer zuletzt informiert wird. Oder eine zuvor engagierte Mitarbeiterin trägt plötzlich in Besprechungen nichts mehr bei.

Wirtschaftspsychologin Saskia Bülow weiß aus ihrer Tätigkeit als Change-Managerin für Konzerne und Coach von Fach- und Führungskräften, dass es für Konflikte drei Hauptursachen gibt. Erstens: mangelnde Kommunikation. „Die meisten Spannungen im Jobumfeld gehen darauf zurück. Missverständnisse, Informationslücken, unklare Erwartungen beeinträchtigen die Zusammenarbeit“, sagt sie.

Auf Platz zwei sieht die Expertin Interessenkonflikte: „Unterschiedliche Ziele oder Prioritäten zwischen Mitarbeitern oder Teams sorgen für Zündstoff.“ An dritter Stelle rangierten persönliche Reibereien. „Unterschiedliche Persönlichkeiten, Arbeitsstile und Werte bergen enormes Konfliktpotenzial in Teams“, sagt Bülow. Dem Handelsblatt verrät die Expertin, was Führungskräfte tun können, um die verbreitetsten Konflikte am Arbeitsplatz zu entschärfen.

Streit am Arbeitsplatz: Als Führungskraft Konflikte im Team erkennen